亞運棒球／劉致榮難忘南韓姜白虎 期待對決「我們都不同了」
杭州亞運棒球隊持續備戰，台灣旅美投手劉致榮出發前就心繫盼見到韓國隊好手姜白虎，兩人U18世界盃碰頭，劉致榮有投出三振也被敲全壘打，劉致榮期待亞運對決直呼：「我們都不同了！」
杭州亞運棒球項目將於10月1日開打，中華隊預賽首戰對手是資格賽第一名球隊泰國，10月2日與韓國隊交手是預賽重頭戲。
代表隊陣中旅美波士頓紅襪隊好手劉致榮從入選代表隊後，就期待可以再與韓國代表隊好手姜白虎對決；兩人青棒時期兩度在國際賽碰頭，第一次為2016年亞洲青棒錦標賽，當時韓國隊與中華隊的球員建立好交情，姜白虎與陳琥「雙虎」互動熱絡、成為好友。
隔年2017年U18世界盃棒球賽中華隊再度與韓國隊交手，由劉致榮先發與姜白虎對決，第一次打席對決劉致榮占上風投出三振，第2次對決被姜白虎敲出全壘打。
劉致榮接受中央社記者訪問時直呼很期待與姜白虎亞運舞台交手，「之前青棒交手，我有三振他、他也打我全壘打，我們算是五五波。」劉致榮後來旅美發展，姜白虎加盟韓職KT巫師隊，劉致榮表示，「現在交手不知道會怎麼樣，我已經不一樣了，他也和那時不同了。」
亞運中華棒球代表隊與韓國棒球代表隊住宿在同一棟，劉致榮入住選手村後就迫不及待想要遇到姜白虎，今天兩人也在選手村相見歡合照。
劉致榮上一次成棒國際賽為2019年亞洲棒球錦標賽，當年冠軍戰後援穩守一戰成名，也拿下大會MVP，此次再披上國家隊戰袍，劉致榮坦言很不一樣，這次是以職業球員身分首次打國家隊，但不會有壓力，「只想把自己做好，控制能控制的部分就好。」
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