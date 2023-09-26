快訊

中秋獎金700在南部超頂？一票人喊羨慕 全台平均數字曝光

「好油」版主遭恐嚇 陳建仁：目標三個月破案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞運棒球／睽違16年再披日本隊戰袍 田澤純一：感謝監督選我

聯合新聞網／ 綜合報導
田澤純一。 圖／報系資料照
田澤純一。 圖／報系資料照

杭州亞運棒球項目，日本以社會人球員組建球隊，成員包含前味全龍投手田澤純一，這是他睽違16年再度披上日本武士隊戰袍，他近期也受訪分享參賽心情。

田澤純一2008年跳過日職選秀，直接挑戰大聯盟，日職後來設立「田澤條款」，直到2020年才廢除，但他該年參加日職選秀未獲青睞。田澤曾效力大聯盟紅襪、馬林魚及天使隊，2021年轉戰中職味全龍隊，2022年一度到墨西哥聯盟投球。

據日媒《Full-Count》報導，現年37歲的田澤純一是本屆日本隊第2年長球員，他去年冬天肩膀受傷，今年夏天開始傳接球，最近已重返牛棚練投。田澤純一受訪時表示，「我想為勝利做出貢獻，非常感謝石井監督選我。」他也稱讚石井監督執教風格，「我從沒見過這麼自由的環境。」

田澤純一上次披上國家隊戰袍是2007年世界棒球錦標賽，他回憶，「當時我代表日本隊，給了我去美國的機會，我認為穿上日本國家隊球衣，對我的棒球生涯產生重大影響。」

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 杭州亞運棒球 田澤純一

相關新聞

亞運跆拳道／羅嘉翎首戰輕鬆贏 3台將晉8強距獎牌差1勝

杭州亞運中華代表團另一金牌所繫登場，羅嘉翎出戰跆拳道女子57公斤級，今天在首戰16強賽先以2：0輕鬆過關，上午3位台將都...

亞運游泳／王冠閎、王星皓攜手出擊 400混接力晉級決賽

杭州亞運游泳男子4x100公尺混合式接力預賽今天登場，我國今年由莊穆倫、蔡秉融、王冠閎、王星皓參賽，最終在第一組游出3分...

亞運射擊／世錦賽銀牌班底 25m手槍女團明快射賽拚金

上月世錦賽奪下25公尺手槍女子團體銀牌的中華射擊女將田家榛、吳佳穎和杜禕依姿，杭州亞運有好的起步，今天慢射成績在43名選...

亞運射擊／連霸失利不喪志 林穎欣：想再拚一屆！

5年前的雅加達亞運首度設置射擊10公尺步槍混合團體賽，我國好手林穎欣、呂紹全就帶回別具意義的金牌，但今天杭州亞運挑戰連霸...

亞運羽球／與莊吉生相見歡用台語交談 戴資穎自認很不輪轉

杭州亞運羽球項目中華隊由我國一姊戴資穎及一哥周天成領銜，前天下午已抵達杭州，昨晚在專屬場地練球。網球項目則在昨天開打，男雙組合許育修／莊吉生爆冷擊退地主中國大陸組合，晉級16強，賽後莊吉生和戴資穎相見

亞運棒球／睽違16年再披日本隊戰袍 田澤純一：感謝監督選我

杭州亞運棒球項目，日本以社會人球員組建球隊，成員包含前味全龍投手田澤純一，這是他睽違16年再度披上日本武士隊戰袍，他近期也受訪分享參賽心情。 田澤純一2008年跳過日職選秀，直接挑戰大聯盟，日職

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦