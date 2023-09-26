亞運棒球／睽違16年再披日本隊戰袍 田澤純一：感謝監督選我

杭州亞運棒球項目，日本以社會人球員組建球隊，成員包含前味全龍投手田澤純一，這是他睽違16年再度披上日本武士隊戰袍，他近期也受訪分享參賽心情。

田澤純一2008年跳過日職選秀，直接挑戰大聯盟，日職後來設立「田澤條款」，直到2020年才廢除，但他該年參加日職選秀未獲青睞。田澤曾效力大聯盟紅襪、馬林魚及天使隊，2021年轉戰中職味全龍隊，2022年一度到墨西哥聯盟投球。

據日媒《Full-Count》報導，現年37歲的田澤純一是本屆日本隊第2年長球員，他去年冬天肩膀受傷，今年夏天開始傳接球，最近已重返牛棚練投。田澤純一受訪時表示，「我想為勝利做出貢獻，非常感謝石井監督選我。」他也稱讚石井監督執教風格，「我從沒見過這麼自由的環境。」

田澤純一上次披上國家隊戰袍是2007年世界棒球錦標賽，他回憶，「當時我代表日本隊，給了我去美國的機會，我認為穿上日本國家隊球衣，對我的棒球生涯產生重大影響。」

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