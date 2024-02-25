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張忠謀：AI所需半導體讓人驚喜

聯合報／ 特派記者簡永祥／日本熊本報導
台積電創辦人張忠謀24日出席台積電子公司JASM熊本新廠開幕典禮，他透露，參與典禮充滿驕傲與興奮。（法新社）
台積電創辦人張忠謀24日出席台積電子公司JASM熊本新廠開幕典禮，他透露，參與典禮充滿驕傲與興奮。（法新社）

台積電日本熊本廠昨天下午舉行開幕典禮，台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音和總裁魏哲家、日本經濟產業大臣齋藤健、日本半導體戰略推進議員聯盟會長甘利明，合作夥伴中包含索尼和日本電裝株式會社高層都親臨開幕現場。台積電熊本廠創下多項紀錄，這不僅是台積電首座日本廠，也是台積電首度與日本業者合資設廠，同時，也是台積電近年全球布局中首座開幕的海外晶圓廠，年底量產後更將成為日本最先進的邏輯晶圓廠。

張忠謀昨日出席典禮時透露，來參與典禮，充滿驕傲與興奮。不過，他語露玄機道出未來兩項重大變化，一是日本將有一波半導體復興，並為強化全球半導體產業供應韌性做出貢獻；另外，他也點出AI（人工智慧）所需半導體產能，將會讓人又驚又喜。

張忠謀說，一九八五年，他就注意到台灣和日本人才有許多相似處，一九八七年在台灣創立台積電，打造晶圓廠。二○一九年台積電獲日本邀請到日本開設晶圓廠，非常高興過去五年中，能夠把想法化為具體行動，相信台積電子公司JASM一定能夠提升全球晶圓供應鏈的韌性，並為日本半導體產業帶來新一波復興。

張忠謀說，未來日本市場一定會有更多需求，目前成千上萬的晶圓製造能量已經就位，未來幾年，透過人工智慧協助，在日本一定能夠看到大量生產數百萬片晶圓的產能。

張忠謀提到最近與人工智慧相關人士討論到需要的產能是又驚又喜，需要的不是幾萬、幾十萬片產能，而是需要更多晶圓廠，他當然不完全相信，不過需求應介於這中間。業界認為，他所指的相關人士應是近期宣布要結合阿拉伯聯合大公國高階官員、日本軟體銀行執行長孫正義等斥資七兆美元興建數十座晶圓廠的OpenAI執行長奧特曼，這也是張忠謀用另一詮釋，點出奧特曼的計畫雖瘋狂，但也不誇大。

張忠謀肯定日本政府扶植半導體的決心，對比日本積極給予台積電日本二廠補助，台積電美國亞利桑那州廠不僅補貼款遲無下文，建廠也遭遇諸多波折，一再延宕，他似乎也透過這次熊本廠開幕典禮，向美國表達高度不滿。

半導體 台積電 日本經濟

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