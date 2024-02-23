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汙染業者 環團籲強制投保環境責任險

聯合報／ 記者朱冠諭翁唯真／桃園報導
工廠火災濃煙引發民怨頻傳，環團呼籲立法要求造成汙染的業者投保，賠償受害民眾。圖為桃園平鎮一家存放汽車零件的物流公司昨起火濃煙瀰漫。圖／讀者提供
工廠火災濃煙引發民怨頻傳，環團呼籲立法要求造成汙染的業者投保，賠償受害民眾。圖為桃園平鎮一家存放汽車零件的物流公司昨起火濃煙瀰漫。圖／讀者提供

新北市深坑倉儲大火造成雙北空氣惡臭，民怨炸鍋，前年桃園美福大火連燒21天「遺臭」地方，爭議至今未落幕，桃市府與業者為罰款打行政訴訟，受害居民也自提民事訴訟討公道。環團指出，政府除可協助居民打官司，中央也應立法要求造成汙染的業者投保，讓受害民眾得到應有賠償。

力鵬如空汙 最高罰2千萬

桃園前晚到昨天上午，楊梅區力鵬公司、平鎮區永全貨櫃通運接連發生火警，火勢雖都在1、2小時左右就撲滅，但力鵬火警濃煙一度嚴重影響空氣品質，揮發性有機物達1.6ppm。昨雖已降到1.0ppm正常範圍，桃園市衛生局仍通知11家急救責任醫院加強照護，楊梅衛生所昨天和今天也開啟綠色通道，民眾若因空汙造成身體不適可優先看診。桃市環保局表示，後續將依火災鑑定結果，判定力鵬若違反空汙法，最高可罰2000萬元。

美福倉儲前年3月發生大火，當時蘆竹居民忍受「腐肉BBQ」一個多月，儘管前市長鄭文燦依空汙法重罰業者500萬元、廢棄物清理法罰100萬元，但美福提訴願後，中央2度撤銷空汙罰單，引發譁然。

桃園市環保局去年與中央討論後，依大火期間近百件民眾陳情內容，再依空汙法罰美福500萬，這次美福提訴願後遭駁，改打行政訴訟，仍對簿公堂中。當地居民組成的公害自救會去年提民事訴訟，目前在一審階段。

美福後來與蘆竹區公所協調，提供「敦親睦鄰」補助共1000萬元，其中380萬元發給各里，供環境維護、教育等用途；約442萬元則發給長興、瓦窯里每戶1000元禮券，特定區另加發2000元禮券。但居民說，多數民眾拿到的「賠償」只剩里長發放的口罩或垃圾袋；自救會發起人郭姿秀也批，「發睦鄰金完全是敷衍了事。」美福則表示，火災影響居民生活深感抱歉，因此捐睦鄰金，尊重市府處理與配發。

看守台灣協會秘書長謝和霖說，環保部早在2012年就想規畫「環境責任保險制度」，至今沒下文，如今訂定「環境損害賠償法」已刻不容緩，須強制要求企業投保「環境損害責任險」，才不會繼續讓受害者求償無門。

口罩 廢棄物 民事訴訟 深坑 火災 空氣品質 罰單 鄭文燦

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