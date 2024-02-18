金廈「禁、限制水域線」 大陸國台辦否認存在

就陸籍「無船名」快艇十四日在金門北碇島禁止水域內越界捕撈，後拒檢翻覆釀二死事件，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨晚聲明表示，兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說。她還喊話台方應盡快放船放人，做好善後工作，稱陸方保留採取進一步措施的權利，一切後果由台方承擔。

這是事件以來，大陸官方首次正式否認金廈之間存在禁、限制水域線。

據大陸國台辦十七日深夜發布，朱鳳蓮表示，二月十四日發生的台灣方面粗暴驅離大陸漁船致兩名漁民遇難惡性事件，引起大陸各界憤慨，嚴重傷害兩岸同胞感情。

朱鳳蓮說，「海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。」兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說。

她說，大陸方面對台灣同胞充滿善意，但對台方無視大陸漁民生命財產安全的行徑也決不容忍。台方應盡快放船放人，做好善後，查明事實真相並嚴肅處置相關責任人，給遇難人員家屬和兩岸同胞一個交代。大陸方面保留採取進一步措施的權利，一切後果由台方承擔。