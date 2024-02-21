陳揆答詢禁團令：陸若善意回應 可提前開放

觀光署引用發展觀光條例禁止組團赴陸旅遊，行政院長陳建仁昨天在立法院答詢時說，如果大陸善意回應，可以提前開放。交通部長王國材受訪時，堅稱依據發展觀光條例禁陸團沒有違法，目前是暫停出團，六月一日後，陸方若善意回應可重啟。

國民黨立委傅崐萁、洪孟楷等人昨皆質詢，六月後團客不能到大陸，難道三月到五月去大陸就不會損害國家利益嗎？傅崐萁批評，觀光署何時變成國安單位？還是民進黨政府已把所有部會成為東廠一部分？

陳建仁答詢表示，在國際慣例就是互相交流，我方深切期盼，選後也讓旅行業者開始組團，但到目前仍看不到大陸有開放組團到台，且也有Ｍ５０３航道改變等情況。

王國材表示，政府希望健康、永續及友善地交往，現在只是暫停組團，並不是永遠停止，只要對岸有善意回應，「我們會按照表現重新考慮」。

王國材接受Yahoo TV「齊有此理」網路節目專訪表示，台灣選後陸方動作不斷，若仍開放罵聲會更大，且會讓兩岸觀光逆差暴漲至八百億元。