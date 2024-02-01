國安人士：陸意圖制定新標準 改變台海情勢

中國大陸宣布取消M503航線自北向南飛行偏置，總統府昨未回應，行政院長陳建仁昨表示，中方片面更改航線破壞雙方二○一五年來的協商結論，也對飛安造成影響，「我國政府譴責不適當的行為」，並請相關單位研議影響及因應細節，保障我方飛行以及國家安全。

陸委會表示，大陸所謂開通相關航路是為緩解航班增長壓力、保證飛行安全等，完全與事實不符，明顯是出於政治目的，意圖片面改變台海現狀，此作法將嚴重破壞兩岸關係，並威脅區域和平穩定。這也對所有使用該等航路的國際航班造成飛安風險，「籲請相關國家共同關切並表達抗議」。

國防部發言人孫立方昨天表示，台海和平穩定，攸關印太地區安全與繁榮福祉，是區域各方的共同責任；中共單方面的蠻橫做法，極易導致緊張情勢升高，衝擊台海安全穩定現狀，北京當局應負起責任，即刻停止此種做法。

外交部表示，中國此舉不僅嚴重損害區域飛航安全及和平穩定，破壞台海現狀及互信，外交部予以最嚴厲譴責，並要求中國立即與我國進行協商。

國安人士說，中國大陸宣布取消M503航線自北向南飛行偏置，府方均有掌握，中國如此操作有幾層含義，首先是以此創造中國想要的新國際標準；再者，希望這個新標準成為國際默認準則，在雙邊關係上用來壓迫台灣；最後，是當國際社會長期緘默後，台海現狀就順勢改變了。

國安人士指出，這是個中國近年進一步採取對台手段的縮影，台灣無論在外交戰、經濟戰、軍事戰當中，都沒辦法與中國一對一抗衡，我方亦有此認知；但這並不代表台灣就此束手無策，過去八年，台灣和其他民主國家的戰略溝通更加緊密，這些國家也逐漸改變認知，認知到台灣、台海的和平穩定是不能動搖的。

國民黨立委賴士葆說，大陸表面上的理由是緩解航班壓力，事實上貼近海峽中線及台北飛航情報區，壓縮我方防空辨識可預警的時間；他質疑，除了呼籲對岸停止不適當的行為，官員們無計可施。

今天將就任的民眾黨立委黃國昌說，中方未經任何協商與溝通，片面變動現狀，非常不妥當；期待未來兩岸有良性互動，不能永遠只是放話，卻毫無作為，尤其手上握有行政權的執政黨特別是如此。

【記者周湘芸、周彥妤／台北報導】交通部長王國材昨表示，M503航線若遇上飛行狀況不佳向偏東移，就會跟我國民航及軍機有衝突，另也增加金門、馬祖航線飛安疑慮。

交通部民航局表示，為確保台北飛航情報區及馬祖、金門民用航空器運作安全，已要求所屬航管單位持續嚴密掌握相關航班飛航狀況，遇有航空器接近我方空域，即向陸方航管單位強烈要求其將該航空器帶離等因應措施。