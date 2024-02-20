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周六「元宵節」開運大法！求財、求子、求姻緣統統有…穿這色一路發

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為湯圓示意圖。報系資料照片
圖為湯圓示意圖。報系資料照片

2月24日(周六)就是元宵節了，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，元宵節是一年中求財、補財庫的最佳時機之一，不只要吃湯圓象徵圓滿、旺財，元宵節還有開運大法，只要照著做，就有機會求姻緣求子，圓滿又發財。

《求財大法》

前往主祀天官大帝或財神、土地公的廟宇進行祭拜。祭拜時要和神明說明自己的名字及住址，祈求賜與財富，並準備一個紅包袋，裡面裝168、668或888等吉祥數字的金額，置於供桌之上。

《求桃花姻緣大法》

想招桃花或求姻緣的民眾，在元宵節當天晚上10：00，準備1對蠟燭，10朵花，2條紅線，2個愛心符號的紙，向著月亮點香禱告。

《求子大法》

*夫妻求子，若摸一下燈會的主燈能添丁，因為燈為「丁」（台語）。

*元宵節為「臨水夫人」千秋，「臨水夫人」為助產之神祇 ，因此懷孕困難者在元宵節拜一下臨水夫人，回家洞房，說不定會有好消息發生。

《點燈籠開智慧》

*小孩提燈籠，象徵光明無限。古時候小孩上私塾，元宵節後要開學，小孩會帶盞燈籠到學校，老師會幫他點燈，象徵點亮智慧心燈，點完「開學燈」，就會有光明前程。

圖為小朋友提著新北「鴻運龍來」小提燈亮相。圖／新北民政局提供
圖為小朋友提著新北「鴻運龍來」小提燈亮相。圖／新北民政局提供

《湯圓這樣吃》

*2024元宵節湯圓要吃8粒，因為2+0+2+4=8，象徵發的意思。

*今年龍年，因此元肖穿綠色衣物財運將會大開。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

元宵節 春節 湯圓 農曆過年 龍年

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