開工紅包怎麼用？ 命理師曝「1招」借運催旺一整年財運 沒拿到紅包也適用

農曆春節連假結束，不少公司及店家會選擇在初五或初六開工，有些公司會發「開工紅包」，象徵新的一年能討個吉利，也讓員工在開工這天更有動力上班。命理專家柯柏成分享，開工紅包怎麼用可以借運催旺一年財運。

命理專家柯柏成在臉書粉專表示，2月15日起各行各業的年假基本上已結束，第一天開工上班通常在開工拜拜後，傳統上都有個開工紅包，算是開始給員工的一個吉祥象徵，當然也有部分產業或老闆沒有這個習慣而沒有發開工紅包，不過也沒關係，仍然可以用這方法，「借運催旺一年財運」。

開工紅包裡的金額多少無關緊要，但是建議至少要留置過完元宵再取用，空的紅包袋可以用以下方法繼續留著催運，一直到來年除夕前再回收，收到開工紅包後，可以將紅包袋外寫上公司文化精神或老闆、上司的激勵格言，若都沒有也可以寫一段鞭策自己的事業格言，想偷懶也可以只寫上自己名字的紅包，效果會有些差異。

若沒有開工紅包，可以把過年期間收到的紅包，選一個喜歡的拿來當開運，例如，學生不可能會有開工紅包，這時就在空紅包袋上寫下「學業進步至全班前五」、「某某學校錄取」…等等具體一點的學業願望，放在自己的書桌抽屜。

有開工紅包的人可以將紅包袋放置辦公桌上的桌墊下或電話機下，因此方法不可招搖，所以在這種很多人往來的場所使用時，需要完全遮蓋，若不小心被別人看到也無需介意，重新放好即可，環境不允許的話放在自己辦公桌的抽屜裡也行，若上班場所不方便，則放置於家中的書桌，或床頭櫃上右前方，因為自己家裡屬於私人場所，是否完全遮蓋可以自己自由把握。

如果以上條件都不具備，則將收到的開工紅包放置於自己枕頭底下枕頭套裡，也是催旺一整年財運的方法。