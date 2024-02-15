快訊

年代旅遊富國島旅客丟包 品保：若重大違規 下場可能撤照

手機撿便宜該買Galaxy S23還是Zenfone 10？內行人拿數據「買這支」掀戰

年代旅遊富國島丟包旅客 王國材怒批「不負責任」：最重可罰5萬停業3個月

開工紅包怎麼用？ 命理師曝「1招」借運催旺一整年財運 沒拿到紅包也適用

聯合新聞網／ 綜合報導
命理專家柯柏成分享，開工紅包怎麼用可以借運催旺一年財運。 示意圖／ingimage
命理專家柯柏成分享，開工紅包怎麼用可以借運催旺一年財運。 示意圖／ingimage

農曆春節連假結束，不少公司及店家會選擇在初五或初六開工，有些公司會發「開工紅包」，象徵新的一年能討個吉利，也讓員工在開工這天更有動力上班。命理專家柯柏成分享，開工紅包怎麼用可以借運催旺一年財運。

命理專家柯柏成在臉書粉專表示，2月15日起各行各業的年假基本上已結束，第一天開工上班通常在開工拜拜後，傳統上都有個開工紅包，算是開始給員工的一個吉祥象徵，當然也有部分產業或老闆沒有這個習慣而沒有發開工紅包，不過也沒關係，仍然可以用這方法，「借運催旺一年財運」。

開工紅包裡的金額多少無關緊要，但是建議至少要留置過完元宵再取用，空的紅包袋可以用以下方法繼續留著催運，一直到來年除夕前再回收，收到開工紅包後，可以將紅包袋外寫上公司文化精神或老闆、上司的激勵格言，若都沒有也可以寫一段鞭策自己的事業格言，想偷懶也可以只寫上自己名字的紅包，效果會有些差異。

若沒有開工紅包，可以把過年期間收到的紅包，選一個喜歡的拿來當開運，例如，學生不可能會有開工紅包，這時就在空紅包袋上寫下「學業進步至全班前五」、「某某學校錄取」…等等具體一點的學業願望，放在自己的書桌抽屜。

有開工紅包的人可以將紅包袋放置辦公桌上的桌墊下或電話機下，因此方法不可招搖，所以在這種很多人往來的場所使用時，需要完全遮蓋，若不小心被別人看到也無需介意，重新放好即可，環境不允許的話放在自己辦公桌的抽屜裡也行，若上班場所不方便，則放置於家中的書桌，或床頭櫃上右前方，因為自己家裡屬於私人場所，是否完全遮蓋可以自己自由把握。

如果以上條件都不具備，則將收到的開工紅包放置於自己枕頭底下枕頭套裡，也是催旺一整年財運的方法。

春節 農曆過年 龍年

延伸閱讀

黃偉哲到國華街商圈發50元快閃券 提醒不能當紅包存起來

過年紅包包多少？楊皓如曝「阿嬤都在計較」 宛如紅包地獄

今年初五「大凶日」不宜開工！命理專家曝2原因 選這天較理想

收到2000元紅包卻嫌「太少」 孩子退回紅包還稱：給少很丟臉

相關新聞

過年打麻將！大伯一路「狂輸千元」翻臉賴帳 晚輩無奈：現在該怎辦？

許多民眾過年期間會小賭怡情，打個麻將來歡慶農曆新年，不過日前卻有網友抱怨，家中大伯揪打麻將，礙於沒有長輩想跟他打，後輩只好硬著頭皮上場。怎料，大伯輸錢後卻賴帳，丟句「下次請大家吃好料」就趕緊逃，讓後輩相當傻眼。

開工紅包怎麼用？ 命理師曝「1招」借運催旺一整年財運 沒拿到紅包也適用

農曆春節連假結束，不少公司及店家會選擇在初五或初六開工，有些公司會發「開工紅包」，象徵新的一年能討個吉利，也讓員工在開工這天更有動力上班。命理專家柯柏成分享，開工紅包怎麼用可以借運催旺一年財運。

青龍年居家風水「最凶方位」曝！睡這裡生病、惹官非…老師教這樣破解

旺好運谷帥臻風水師指出，2024年陽宅風水，九離大運紫白與流年紫白飛星，九星中最差的兩顆星「五黃廉貞毒癌(凶星) 」與「二黑巨門病符(凶星) 」雙星交會，飛臨兌宮(西方)匯聚一堂。

真心不騙！彩券行老闆教刮刮樂要買「2尾數」 YTR實測「每區都中」賺5千

新春期間，刮刮樂買氣熱絡成為全民運動，不少民眾都想試手氣為自己增加財富。YouTuber那個女生Kiki實測破解刮刮樂中獎秘訣，…

開紅盤日5生肖發大財旺整年…虎偏財、羊正財、第一名要聽專家的話

很多公司都是今天初六開工了，台股也是今天開紅盤。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，開工後有五個生肖財運一路看漲，會旺一整年，快看看你的生肖上榜沒。

初六送窮日！4生肖抱緊財神爺…「這段時間」財氣當頭快買彩券

今天是大年初六，也是俗稱的送窮日。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，初六送窮，其中有4個生肖（屬兔、龍、虎、蛇）會有五路財神加持，能夠錢大把賺不停。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。