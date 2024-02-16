周日大年初九「天公生」禁忌多！別亂說話、手指不能指天、這物別放戶外
2月18日(周日)正逢農曆正月初九，是「玉皇上帝」聖誕，在民俗信仰中，玉皇上帝俗稱天、天公、上天、蒼天、上蒼、老天、老天爺、天公祖等，所以年初九也被稱做「天公生」。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，「天公生」當天有哪些禁忌，
拜天公時間：子時（初八23時～初九1時）最好。
拜天公禁忌：
1、 不可曝曬女性內褲：
民間相傳天公為男性，因此曝曬女性內褲對神明不敬。
2、不可隨便傾倒便桶。
3、不可口出穢言或亂罵髒話：
初九這天玉皇大帝會下凡，若口出穢言或亂罵髒話，會窮一年。
4、不可發毒誓：
天公生發誓最靈驗，因此不宜發毒誓，尤其是男女朋友間的毒誓萬萬不可。
5、不要說「死」字：
天公生是喜慶之日，這天不可說「死」字，例如我想死你了、愛死你了等字眼。
6、不能指天：
初九這天玉皇大帝掌天，因此不能指天，代表不禮貌。
7、祭拜時不可對周遭的人說「快一點」：
在祭拜時對周遭的人說「快一點」，這樣會惹怒神明，讓神明認為沒有誠意。
8、小孩不可對天空噴水：
初九這天眾神下凡，小孩若對天空噴水或對空中發射物品，恐驚嚇神靈。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言