周日大年初九「天公生」禁忌多！別亂說話、手指不能指天、這物別放戶外

2月18日(周日)正逢農曆正月初九，是「玉皇上帝」聖誕，在民俗信仰中，玉皇上帝俗稱天、天公、上天、蒼天、上蒼、老天、老天爺、天公祖等，所以年初九也被稱做「天公生」。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，「天公生」當天有哪些禁忌，

拜天公時間：

子時（初八23時～初九1時）最好。

拜天公禁忌：

1、 不可曝曬女性內褲：

民間相傳天公為男性，因此曝曬女性內褲對神明不敬。

2、不可隨便傾倒便桶。

3、不可口出穢言或亂罵髒話：

初九這天玉皇大帝會下凡，若口出穢言或亂罵髒話，會窮一年。

4、不可發毒誓：

天公生發誓最靈驗，因此不宜發毒誓，尤其是男女朋友間的毒誓萬萬不可。

5、不要說「死」字：

天公生是喜慶之日，這天不可說「死」字，例如我想死你了、愛死你了等字眼。

6、不能指天：

初九這天玉皇大帝掌天，因此不能指天，代表不禮貌。

7、祭拜時不可對周遭的人說「快一點」：

在祭拜時對周遭的人說「快一點」，這樣會惹怒神明，讓神明認為沒有誠意。

8、小孩不可對天空噴水：

初九這天眾神下凡，小孩若對天空噴水或對空中發射物品，恐驚嚇神靈。

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