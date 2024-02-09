超洗腦！過年必聽的7首經典賀歲歌 背後都有一段不為人知的故事

民眾期待的春節連假展開，過年期間除了吃年菜、發紅包和拜拜，當然也少不了聽傳統新年歌曲。一名網友在PTT以「又到了春節歌曲洗腦的時間點」為題，表示每年總能聽到固定幾首歷久不衰的曲子，而且不管走到哪裡都一樣，引發熱議。

在這些琅琅上口的歌曲中，每首歌都有它背後的故事，甚至有的歌曲最初的創作目的並非是為了歡慶新年，而是為了抗戰。

一、《恭喜恭喜》

1937年7月7日發生七七事變，又稱盧溝橋事變。當時日本全面侵略中國大陸，開啟了長達8年的抗戰序幕。一直到1945年日本投降，身在上海的作曲家陳歌辛於1946年以筆名「慶餘」創作《恭喜恭喜》詞曲，並由姚莉、姚敏兄妹演唱，慶祝中國抗日戰爭勝利。

綜觀歌詞內容，「每條大街小巷」描寫人們在戰爭結束後互道喜訊；至於「冬天一到盡頭，真是好的消息」、「皓皓冰雪溶解，眼看梅花吐蕊」、「經過多少困難，經歷多少磨練，多少心兒盼望，盼望春天的消息」，這些詞句其實都是在描述寒冬結束後春來大地，人民歷經苦難而生的盼望之情。其中，「經過多少苦難，歷盡多少磨練」原本是憶述8年抗戰的奮鬥，後來被解讀為告慰人們過去一年來的辛勤工作；「多少心在盼望、盼望春的消息」原本是寫戰時人民對勝利的盼望，後來被解讀為人們的新年祝福。

由於這首歌的歌名是常見的農曆新年問候語，加上出現數10次的「恭喜」，因此它後來就意外和新年慶祝活動聯繫在一起。到了1968年，鄧麗君翻唱了這首歌，流傳到全亞洲，從此成為全球華人過年時都會播放的經典賀年歌曲。

二、《賀新年》

這首歌是1948年創作出來的，一開始是由中國大陸知名影星張帆演唱，且原曲還穿插著聖誕歌〈Jingle Bells〉旋律作配樂，因此推測這首歌的創作初衷是為了賀新曆年元旦，而非農曆新年。

後來傳入台灣，由60年代流行歌曲天后美黛（本名熊美黛）翻唱，美黛翻唱的版本還在歌曲開頭加入一段鞭炮聲，增添新年氣氛。

三、《拜大年》

《拜大年》原名叫《向王小二拜年》，跟《恭喜恭喜》同樣由陳歌辛作詞作曲，於1950年創作。

到了1980年，台灣民歌手趙樹海、黃大城改編，把「與蓮花妹妹一起去拜年」的歌詞寫進去，在台灣流行起來，於是就演變成常聽到的《拜大年》了。

四、《迎春花》

這首歌由梅翁作詞、姚敏作曲，於1951年創作出來。原主唱是香港歌手杜德偉的母親張露，是首清新脫俗、帶有中國民謠風的活潑歌謠，也成為新年必聽歌曲。

台灣歌手費玉清於2004年1月推出個人新年專輯《花開富貴迎新春》，也收錄《拜大年》、《迎春花》這兩首經典新年歌，歌曲旋律讓人感受到新春將至的喜氣。

五、《歡喜過新年》

這首歌的原型是1938年嚴華、周璇合唱的一首民謠歌《新對花》，這首民謠是嚴華改編自東北民歌，1955年戰後經過葉純之的改編，才改成《拜年》這首男女對唱的賀年歌，歌曲中間還穿插男女互相鬥嘴的調情對白如下：

嚴俊：「仔細地瞧慢慢地看，有位小姐在前面，鼻子高來眼睛大，兩道眉毛往上彎，嘴抹唇膏要噴火，十個指甲塗蔻丹，新作的旗袍時興樣，曲線玲瓏夠美觀。金雞心掛胸前，裡面裝著小照片，裡邊的照片就是我，我的照片在裡邊。」 林黛：「想想想，你別想，裡面的照片不是你，別人的照片在裡邊。」 嚴俊：「小姐小姐你吹牛，我看小姐真面善，就是一時想不起是好像那兒見過面？」 林黛：「我不認識你！」 嚴俊：「哎呀，對了！我跟小姐是同學嘛，不但是同學，而且還是同班呢！」

1961年，國民黨在台灣首度編輯「查禁歌曲」目錄，《拜年》被查禁的原因是「文詞粗鄙，輕佻嬉罵」，意思大概是過年時不能談情說愛、太花俏。雖然被查禁在案，這首歌卻也是早期台灣最受歡迎的賀年歌。

六、《恭喜發財》

《恭喜發財》是1957年香港電影《酒色財氣》的歌曲，由「曼波女郎」葛蘭演唱。不過這部電影並不是賀歲片，劇情在表達主角喝醉了酒，幻想自己詭計得逞和即將發大財。其中，歌詞裡提到「發了財，大家忙又忙，買了汽車造洋房，家家戶戶多風光」並非描述對新年的期待，而是對暴發戶的想像。

由於「恭喜發財」是過年期間常見的祝賀詞，加上「恭喜呀恭喜，黃金裝滿袋」這句歌詞很有喜慶感，因此後來逐漸演變成為大眾印象中的新年歌曲。

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七、《發財發福中國年》

這首歌由許常德填詞，被在泰國出道的女子團體「中國娃娃」唱紅，是所有賀年歌曲當中最年輕的一首，也是逢年過節各家都會播放的賀年歌。