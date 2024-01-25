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核電重啟經濟部態度？卡在安全與核廢

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
近日核電延役話題延燒，經濟部次長曾文生回應說，政府處理核電著重核廢料與安全問題。記者杜建重／攝影
近日核電延役話題延燒，經濟部次長曾文生回應說，政府處理核電著重核廢料與安全問題。記者杜建重／攝影

針對近日核電廠延役、重啟核電等議題討論熱烈，甚至國民黨立委王鴻薇等人提案修法延役核二、核三，經濟部次長曾文生25日在行政院記者會上低調回應，考慮的重點是核電廠安全（斷層、戰爭等），以及核廢料如何處理。

延役要考量安全

由於國民黨立委王鴻薇近日召開記者會，宣布將提案修法使核電廠延役，環團質疑政府並未對整體能源政策發展有清楚說明。對此，經濟部次長曾文生表示，政府的方向是發展再生能源，並利用複循環機組，讓燃氣未來可以與再生能源對接，發展再生能源是朝野有共識的部分。

至於核能，曾文生保守的說，若核二、核三延役，1年發電量約300億度，占整體發電量僅10%，而若要延役，安全與核廢料處理仍是需要優先考量的重點。

核能是國際趨勢？

王鴻薇近日與國民黨新科立委李彥秀羅智強在記者會指出，盼推動《原子反應器設施管制法》修法草案，推動核電廠延役。王鴻薇強調，在評估核能安全條件下，考量要滿足國內的用電需求，目前的核能發電仍為較為經濟、穩定且潔淨的重要電力來源之一，相關修法推動勢在必行。

李彥秀也表示，國際已將「核能」視為減碳的重要方法，歐盟將核電廠納入歐盟的「永續分類標準」，去年南韓政府宣布將2030年前的核電佔比從27.4%提升至30%以上，美國拜登政府已設立60億美元的基金協助核電廠繼續營運，核能政策已經是國際趨勢，我國能源政策不能再走入缺電反核的死胡同。

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