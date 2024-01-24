新國會第一槍！藍擬修法 為核電廠延役解套

新國會二月一日報到，國民黨將成下屆立法院最大黨，藍白聯手也將掌握過半席次。多位國民黨立委及立委當選人昨天宣示將針對「核子反應器設施管制法」推動修法，不再設定核電廠延役申請期限，為核電廠延役問題解套，並喊話在野合作。藍營開出新國會推動修法的第一槍，也成為藍白合作共推法案的試金石。

白正面看待 和各黨都可能合作

民眾黨昨天對此持正面看法。民眾黨主席柯文哲競選總統期間，主張降低火力發電、擴大再生能源，以核能輔助過渡，並提出核二、核三延役，核四進行安全總體檢，以及推動高階核廢料最終處置的政見。民眾黨發言人楊寶楨說，民眾黨立院黨團在議題上和各黨都有合作的可能，主要是看理念、想法是否一致。

藍主張修法 不設延役申請期限

國民黨立委王鴻薇、吳怡玎、立委當選人李彥秀、羅智強昨舉行記者會表示，國內電力需求攀升，為跟上國際「淨零排碳」、「重啟核能」政策趨勢，將推動修法，解套核電廠延役。他們主張修正「核子反應器設施管制法」第六條，修正後不設定延役申請期限，由主管機關審核，檢視核能安全無虞後即可運轉。

李彥秀表示，國際能源總署將「核能」視為減碳的重要方法之一，在歐盟已經將核電廠納入歐盟的「永續分類標準」。王鴻薇則說，國民黨立委在本屆即提出修法，盼讓核電廠得以延役，不過，民進黨藉著優勢席次，阻擋法案通過。

王鴻薇指出，未來國會在野黨席次加起來過半，且總統候選人侯友宜、柯文哲於大選時，都提出應該可以延役核電廠，「相信只要在野黨合作，可讓我國能源政策做出重大改變」。

核二、核三 目前卡在申請逾期

藍營也點出目前核電廠延役的最大阻礙。羅智強表示，核電延役最大阻礙是原能會主張「延役需要五年前申請」。目前核二、核三因為超過申請期限，無法延役，此次推動修法，就是認為核電廠能否延役，應以實質安全來認定，而非以時效為認定標準。

羅智強說，國內能源政策須有一定彈性，才不會受意識形態綁架，造成人為能源困境；政府每年宣稱不缺電，但每年都在漲電價，難道不是精神分裂嗎？

吳怡玎表示，她去年便提出這項修法提案，立法須持續性推動，能源政策不是政治口水，要有長遠、合理規畫；民進黨政府二○二五年要達到百分之廿的綠電政策目標確定跳票，顯示政府規畫不足、亂開支票，如果成功推動修法，能給我國的能源政策更多彈性，期盼朝野一起支持，解除能源危機。