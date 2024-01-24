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不是修法能解決 綠委：卡在乾貯槽

聯合報／ 記者林縉明林銘翰／台北報導

國民黨立委王鴻薇等人昨天主張修正「核子反應器設施管制法」第六條，明定不設定延役申請期限。民進黨立委許智傑表示，核電廠延役最大的問題，還是卡在新北市長侯友宜反對乾式貯存槽，國民黨內部意見都無法整合，談延役只是空談而已。民進黨立法院黨團副書記長洪申翰則說，很遺憾只要講到能源政策，國民黨每次就只想到核電。

民進黨立委郭國文表示，核電廠延役當然不可行，每個核電廠的情況不一樣，要如何解除核電廠延役申請期限？且該主張與民進黨政府非核家園的政策完全相反。

民進黨立委蔡易餘說，國民黨選後表態推動修法，是要給支持者交代，展現對擁核電、擁核能的立場；但核電涉及技術問題，要讓專業領域評估說明，核一廠無法再使用，核二、核三廠是否延役，需要高度技術及專家研究，安全性及燃料棒放置場等問題都要討論，不是修法就能解決。

洪申翰則說，國民黨如果期待在能源、淨零政策與國際接軌，最重要的還是提升再生能源的發展及效率，很遺憾只要講到能源政策，國民黨就只想到核電，難道還要像過去一樣只顧核電，完全不顧核廢料貽害子孫？

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