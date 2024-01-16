新閣揆人選非呼聲最高4人 沈富雄點名這兩人「不與人交惡」
‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長
隨著2024大選落幕，有關新閣揆人選的話題備受外界關注，目前以總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、前文化部長鄭麗君與高雄市長陳其邁等人呼聲最高。對此，前立委沈富雄昨(15)日在政論節目《今天誰來沛》點名「柯建銘、卓榮泰」才是閣揆最佳人選。
沈富雄表示，包括林佳龍、鄭文燦、鄭麗君及陳其邁這些「阿哥們」，「這些人都有問題、每一個人都有瑕疵」，賴清德未來要面對的國會是「難以預測的朝小野大」，而這些阿哥們過去的抱負、主張和作法，沒辦法用柔軟的身段、靈活的機智來處理這三黨融合的局面。
沈富雄建議讓柯建銘擔任閣揆，因為柯建銘「最會喬」，並且不會喬到讓人家生氣，除非民進黨礙於面子，最後不讓柯建銘出線。沈富雄認為前行政院秘書長、前民進黨主席卓榮泰也可以，「因為他也是不與人交惡的人，其他人都劣跡斑斑」。前立委郭正亮近日也針對新閣揆人選提出看法，認為目前看來林佳龍希望最大，最有機會補上行政院長的大位。
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