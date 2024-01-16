新閣揆人選非呼聲最高4人 沈富雄點名這兩人「不與人交惡」

沈富雄表示林佳龍、鄭文燦、鄭麗君及陳其邁這些「阿哥們」都有問題、每一個人都有瑕疵，賴清德未來要面對的國會是「朝小野大」，而這些阿哥們過去的抱負、主張和作法，沒辦法用柔軟的身段、靈活的機智來處理這三黨融合的局面。

2024-01-16 11:52