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2024大選／「桃園賈靜雯」萬美玲得票數突破上屆 在地實力加1特質成功二連霸

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‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

image source: FB／萬美玲

文／劉又瑋

桃園市第四選區（桃園）立委選舉結果今（13）日出爐，國民黨現任立委萬美玲拿下11萬9,430票，得票率55.46%，對手民進黨候選人范綱祥則獲得8萬3,183票，得票率38.63%，藍綠差距顯著，加上選戰過程未出現太大火花，萬美玲無懸念完成二連霸。

萬美玲爭連任更要衝高票　范綱祥主打專業力拚曝光

回顧上屆2020年立委選舉，萬美玲挾在地議員5連霸氣勢，以10萬2,763票擊敗獲得9萬7,316票尋求連任的民進黨立委鄭寶清，兩人差距5,447票；萬美玲進入國會後關注教育議題，4年來犀利問政，幾度躍上媒體版面，又勤跑選區紮穩根基。民進黨雖然推出具律師、環工技師背景的范綱祥，試圖祭出專業形象牌與萬美玲較勁。不過，范綱祥僅擔任過1屆議員，基層實力與萬美玲自然有落差。

中華亞太菁英交流協會王智盛教授指出，萬美玲在地經營多年，2022年一度想爭取代表國民黨參選桃園市長，由此可看出她想「更上一層樓」的目標，這次立委選舉要是能開出漂亮選票，將是萬美玲日後挑戰市長的一大利多。

桃園市第4選區（桃園）立委選舉結果今（13日）出爐，國民黨現任立委萬美玲拿下11萬9,430票，55.46%得票率，對手民進黨候選人范綱祥則獲得8萬3,183票，38.63%得票率，藍綠差距顯著，加上選戰過程未出現太大火花，萬毫無懸念完成二連霸。

▲ 桃園市立委第四選區候選人萬美玲（左）、范綱祥（右）。

image source: FB／萬美玲桃園區立委候選人 范綱祥 律師/環工技師

萬美玲空戰3指數穩定領先　范綱祥靠選戰策略好感度勝出

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，比較2人近1個月各項指數，萬美玲不論是網路聲量、新聞擴散廣度和粉絲互動力都持續穩定領先范綱祥。萬美玲的選票根基夠穩，在選戰尾聲持續穩打陸戰，勤於掃街、站路口、聯合在地議員造勢；空戰部分，透過社群平台加強行銷在國會的表現與政績，陸空戰並進，維持穩定的選戰節奏。

范綱祥主打誠信與專業形象，搭配強攻萬美玲學歷造假、與建商過從甚密等議題，提高自身曝光度，雖然成功衝擊萬美玲網路好感度，讓她僅有0.9，范綱祥網路好感度雖有1.1，但整體空戰能量依然有限，最後還是依靠前市長鄭文燦兩度站台，聲量才明顯提升。

桃園市第4選區（桃園）立委選舉結果今（13日）出爐，國民黨現任立委萬美玲拿下10萬8,429票，Y%得票率，對手民進黨候選人范綱祥則獲得7萬4,710票，X%得票率，藍綠差距顯著，加上選戰過程未出現太大火花，萬毫無懸念完成二連霸。

▲ 桃園市立委第四選區候選人萬美玲、范綱祥選前一個月網路各項指數。

image source: 《2024選戰溫度計

 「桃園賈靜雯」得票突破上屆　杜聖聰：吸收看臉投票族群

針對本次選舉結果，銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰分析，萬美玲勝出是意料之中，除了在地耕耘時間長，個人形象維持得很好；同時，她又有「桃園賈靜雯」的封號，一來有選戰話題，二來也收穫不少「看臉投票」的族群。


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