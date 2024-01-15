2024大選／台中海線顏寬恒成功復仇 林靜儀空戰力量無法轉換選票

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

image source：FB／顏寬恒

文／陳彥羽

台中立委第二選區結果出爐，民進黨現任立委林靜儀拿下42.99%得票率，而國民黨立委候選人顏寬恒得票率53.19%，上演「王子復仇記」，成功扳回局面。中二選區因2022年立委補選在全台打下聲量基礎，今年顏寬恒再次挑戰林靜儀。2008至2020年該選區皆由「台中顏家」來掌權，直到2020年基進黨前立委陳柏惟勝選，才正式宣告中二選區翻盤，不過陳柏惟隔年即遭到罷免，自此中二選區也被外界視為是「搖擺區」。

顏寬恒13日晚間六時多自行宣布當選，發表感言，社群貼文強調「感謝大家一路以來的不離不棄，你們在寬恒最困難的時候，伸出援手、雪中送炭，讓我在最惡劣的環境中，還能感受到溫暖」，更強調「過去四年的空轉，我們一定要用未來四年一起補回來」。

陸戰、空戰彼此消長 林靜儀未能複製2022補選勝利



根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，比較近兩週2組立委候選人各面向指數，林靜儀聲量較高且粉絲互動力強，顏寬恒在好感度勝出，並在擴散廣度與對手打成平手。林靜儀在最後倒數兩週中，透過空戰緊咬顏寬恒學歷、財產申報等爭議。陸戰方面，於黃金週造勢中找來總統蔡英文、民進黨不分區候選人王義川、陳柏惟等人站台，無奈未能複製立委補選時的勝選方程式。

image source：選戰溫度計

顏寬恒發揮陸戰基礎 宋楚瑜現身選區幫輔選

顏寬恒在最後衝刺階段，透過家族在選區長年打下的陸戰基礎，勤走地方基層，徒步遊行拜票的過程，聰明地搭配社群臉書直播，就連台北市長蔣萬安也南下親自陪顏寬恒掃街拜票，瞬間拉抬聲勢；甚至親民黨主席宋楚瑜的跨黨派輔選之旅，也替顏寬恆輔選，大力讚許勤跑基層、深耕地方，服務找得到人，選民應該給與最大的支持。

民進黨支援力道減弱 教授：沒多餘力量幫助林靜儀

針對本次選舉的結果，東海大學通識教育中心教授潘兆民指出，如果從基層的角度來看，當地很多的民眾選擇顏寬恒的理由是「理由是服務很到位」，跟林靜儀相比，一個看得到人，一個看不到。潘兆民認為「顏寬恒雖然在空戰上落後，但是可以透過陸戰的方式來補足。」

潘兆民補充，本屆選舉年輕人對民進黨支持度下降，尤其在總統選戰中，不少選票被民眾黨總統候選人柯文哲拉走，也間接影響到立委選情。林靜儀這次打得比較辛苦，因為空戰需要全黨支持，但民進黨這次太多選區需要協助，沒有足夠量能可以幫助林靜儀。

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