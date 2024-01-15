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2024大選／賴清德558萬票當選總統 學者：藍白分裂為關鍵勝選原因

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‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

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文／陳宣懿

2024年總統大選結果出爐，2號民進黨正副總統候選人賴蕭配以558萬多票當選第16任中華民國總統、副總統，國民黨候選人侯康配獲得467萬多票、民眾黨柯盈配拿下369萬多票，三人得票率分別為40.05%、33.49%與26.46%。

賴清德說，感謝台灣人民共同寫下民主的新頁，並向世界展現對民主體制的珍惜，「這是我們永不放棄的堅持」，同時也感謝兩位對手展現民主風度。侯友宜三度鞠躬並表示，對這次選舉結果，「我個人是完全努力過了，非常遺憾，未能完成政黨輪替，我讓大家失望了，我要在這裡表達12萬分的歉意」。而柯文哲指出，今晚相信大家還是難過，但沒有難過的時間，國家會繼續往前、繼續努力，不會因為挫折放棄，他透露明早還是七點半上班，更喊出「下次一定可以執政、贏回國家」。

《2024選戰溫度計》預測成功！賴清德當選總統

根據《2024選戰溫度計》於1月2日封關日公布的總統當選預測，賴蕭配當選率38.33%、侯康配當選率37.06%、柯盈配當選率24.61%，對比當選結果，賴清德第一、侯友宜第二、柯文哲墊底，《2024選戰溫度計》預測成功，而立委席次命中率97.3%。

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image source：侯友宜競選辦公室

image source：柯文哲競選辦公室

賴清德無緣打破蔡英文門檻！劉嘉薇揭3原因

賴清德成功當選，不過對比2020年總統大選蔡英文拿下817萬多票、得票率57%，賴清德無緣打破「蔡英文門檻」。對此，台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇認為，這次大選非綠支持者佔到六成，但藍白選票分裂，因此賴清德勝選。她表示，這次有3組候選人，加上民進黨施政滿意度低，重大議題包括疫苗和巴西蛋等健康、民生議題都沒有處理好；而且賴清德不像蔡英文受年輕人歡迎，因此賴清德得票率無法打破「蔡英文門檻」。而中國文化大學廣告學系教授鈕則勳指出，民進黨勝選有3個原因，第一，藍白分裂分散選票；第二，綠營基本盤穩固；第三，執政黨尋求連任有優勢。

吳欣盈登《夜夜秀》直球對決　拉抬柯盈配好感度

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，觀察近一個月3組正副總統候選人各面向指數比較，柯盈配好感度、聲量最高，賴蕭配則是粉絲互動力最高，而侯康配各面向指數穩居第二、三。柯盈配聲量、好感度高點出現在1月8日，民眾黨副總統候選人吳欣盈錄製《賀瓏夜夜秀》接受嗆辣提問，節目一開場主持人賀瓏就丟出「Johnnie Walker」梗，請吳欣盈喝酒，雙方互動熱絡，影片破百萬觀看次數，雖然柯盈配聲量高，在年輕世代好感度也最高，但仍無法突圍當選。

趙少康辭中廣董事長　侯友宜大讚「智慧、魄力、格局」衝高聲量

侯康配在過去一個月聲量最高點出現在1月1日，國民黨副總統候選人趙少康於辯論會上拋出震撼彈，宣布辭去中廣董事長職務，並承諾若當選，「副總統薪水一毛不拿，全部捐出去，副總統官邸也不住，當作青年住宅用」。對此，侯友宜發文大讚，「智慧、魄力、格局！」這是趙少康在全體國人面前，展現的個人特質，也是他比其他兩名候選人，更有資格擔任副總統的證明，不過趙少康的破釜沈舟，還是無法彌補藍白選票分散，侯康配得票率居第二名。

賴清德競選廣告《在路上》獲得廣大迴響　網友：看了超感動的

成功當選的賴清德在過去一個月粉絲互動力最強，當中最熱門的臉書貼文是1月2日發文宣傳競選廣告《在路上》，賴清德表示，「我已經做好準備，握緊國政方向盤，更要與我的搭檔蕭美琴，一起為台灣，穩健地開向更遠、充滿希望的未來。」該篇貼文共累積23萬個按讚數、1.4萬則留言、1.1萬個分享。有網友留言表示，「看了超感動的」、「我們一起，在民主路上」、「感謝蔡總統8年來的帶領，接下來交棒給賴清德」，支持者的凝聚力成功將賴蕭配送進總統府。

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