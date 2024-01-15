2024大選不分區女力聲量對決！「黃珊珊、柯志恩、范雲」誰第一？

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

女力崛起

2024立委選舉落幕，藍綠白分別拿下13席、13席和8席不分區立委席次，其中不乏高聲量女力將進入國會。台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇認為，黃珊珊擔任柯陣營總幹事，選戰期間代表柯文哲發言，具有職位優勢，加上藍白合破局引發多人對黃珊珊不滿，因此黃珊珊聲量最高。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出十位不分區女立委，除了民眾黨黃珊珊、國民黨柯志恩以外，你有猜到還有這些人上榜嗎？

image source：FB／國民黨

No.10 林月琴

靖娟基金會執行長林月琴被列為民進黨不分區名單第一名，她投身社會福利工作逾30年，長期推動兒少權益等議題。林月琴受訪表示，自己受關注程度雖比不上藍白不分區第一名，但民進黨不分區羅列各領域專家，還將關懷弱勢的社福列為第一而非政治考量，這一點值得肯定。有網友表示，「選對的人，走對的路」。

林月琴聲量高點出現在12月，某國中學生以一幅名為「帝王條款」的作品，獲得全國美術大賽特優，但因作品疑似諷刺政府禮讓行人政策，引來各界批評，傳出該名孩童因此情緒低落。對此，林月琴表達擔憂，呼籲民眾在批評他人想法時，應考量對方心理狀態，避免淪為公審。

No.9 張嘉郡

前立委張嘉郡名列國民黨不分區名單第12名，父親為前雲林縣長張榮味。她長期關注農業相關議題，期望透過現代化方式，結合科技、金融、物流、交通和電商等多元方式，協助台灣進行農業轉型。張嘉郡表示，進入國會一定會積極協助青農解決問題，並持續在農村再生、地方創生的議題上努力。

張嘉郡聲量高點出現在1月，選戰倒數10天國民黨主席朱立倫宣布，成立陽光活力的專業女力輔選團「KMT girls」環島催票輔選，成員包含張嘉郡以及其他不分區女性立委提名人，有網友表示，「女力加油 國民黨勝利」、「女力上線，魅力無限」、「氣質女力加油，催出選票侯康配」。

No.8 王育敏

台中市副市長王育敏名列國民黨不分區名單第13名，她曾任兩屆不分區立委，長年關注兒少權益。台中市長盧秀燕指出，如果台中或中部在國會增加1席立委，代表中部、台中市爭取預算的力量會更加強大。

王育敏聲量高點出現在12月，立法院交通委員會考察台中捷運綠線延伸至大坑進度，並舉行相關進度說明會。王育敏指出，台中市府送案給中央，從2020年7月交通部核定通過之後，送到行政院卻一直卡關，台中市民一直殷殷期盼便捷的大眾交通運輸系統，但到現在卻卡關3年多。 有PTT網友表示，「選錯顏色卡爆你」、「排隊來看高雄蓋完再來的是台中」。

No.7 陳菁徽

不孕症專家、前立委黃昭順女兒陳菁徽名列國民黨不分區名單第五名，她希望未來優先推動《人工生殖法》修法，放寬人工生殖技術適用對象，讓更多想生卻無法生的人圓求子夢。針對綠營批評政二代，陳菁徽回應，「一個人應該很難選擇他出身，但是我過去20年就完全是在醫界工作」。有網友表示，「政二代不是重點，專業才是重點」。

陳菁徽選戰期間於全台各地輔選助講，拉抬自身與立委候選人聲量。時任國民黨立委候選人黃柏霖攜手陳菁徽開直播，針對台灣的少子女化困境，推出「生育三箭」政策。黃柏霖更大讚陳菁徽，「人間註生娘娘駕到」，引起網友討論，「加油」、「支持高票當選」。

image source: 網路溫度計

No.6 陳昭姿

前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿名列民眾黨不分區名單第三名，力拚進國會推動代理孕母法案。曾代表民眾黨參選桃園市議員的曾妍潔痛批，不是說要培養黨內的政治明星？這位空降的扁友有比民眾黨自己的小雞適合在那位置嗎？有PTT網友表示，「要對付賴清德還是需要阿扁」、「陳昭姿列第三吸獨派的票」。

陳昭姿聲量高點出現在11月，她於臉書留言表示柯文哲親口說當選將特赦前總統陳水扁，不過柯辦則低調回應「要問陳昭姿」。對此，有網友表示，「不會當選，夢裡特赦吧」、「柯P白紙黑字寫的都可以不認了，口頭？」；還有人認為，「特赦陳水扁，就是不要藍營跟淺綠的票」。

No.5 林楚茵

民進黨立委、發言人林楚茵名列不分區名單第11名，她曾當過主播， 丈夫為同黨政治人物梁文傑。選戰期間不少赴中國觀光的里長頻被檢調約談，林楚茵也遭爆2014年曾出席一場兩岸文化聯誼行。對此，林楚茵臉書發文澄清，她當時受三立指派前往，當時包括中天、TVBS等媒體都有獲邀，若有不法歡迎檢舉。有網友表示，「綠能你不能，黨證萬萬歲」、「民進黨人去中國就合法，藍營人士去就是舔共賣台 ，標準雙標黨」。

林楚茵聲量高點出現在12月底，她質疑國民黨總統候選人侯友宜家族以凱旋苑坑殺學生賺取暴利，侯競辦批評民進黨造謠，提告民進黨總統候選人賴清德、林楚茵等5人。

No.4 郭昱晴

以《麻辣鮮師》「萬人美老師」角色走紅的藝人郭昱晴，被民進黨列為不分區名單第12名。郭昱晴輔選全台跑透透，與不分區提名人沈伯洋出席「搶救王義川大兵行動」首場見面會，引起網友熱議，「一群熱愛台灣、願為台灣付出的人加油」、「讚啦！萬老師」。郭昱晴還陪立委候選人黃捷到六合夜市掃街，黃捷也穿上學生制服重現《麻辣鮮師》劇中的人物，不少鐵粉要求合照。

此外，郭昱晴於競選廣告「票投藍白，架空未來」模仿前高雄市長韓國瑜視察登革熱爬樹動作，暗酸韓國瑜的作為，對此，有網友表示，「謝謝萬老師，好棒的宣導影片」、「嘲諷開到最高」。

No.3 范雲

民進黨立委范雲名列不分區名單第七名，多年耕耘性別平權領域。針對時任立委候選人黃捷臉書貼出「山道女神」的形象照，展現性感好身材，部分網友不滿，怒嗆「物化女性，（民進黨）婦女部在幹嘛」、「范雲有沒有話要說？」；還有人質疑范雲「看顏色說話」。

新北市2023年底發生國中生割喉案，由於范雲曾主張不應該任意搜查學生書包，引發藍營批評「校園安全破口」，臉書也遭網友灌爆。對此，范雲呼籲「孩子的悲劇，不應該成為政治操作的嗜血工具」。她指出，第一線的師長，需要的是更多的支持與理解，而非更多的簡化問題、惡意找戰犯製造仇恨的政治操作。

No.2 柯志恩

國民黨智庫執行長柯志恩名列不分區名單第二名，戰力十足、口才佳的她曾被點名是熱門副總統人選，甚至還傳出被要求當副手而哭了一整晚，她後來駁斥強調完全沒有這回事。

柯志恩聲量高點出現在評論時事，民眾黨副總統候選人吳欣盈因國籍以及被問到擔任副手是否和家族討論過時，嗆媒體「那你當記者有問你爸媽嗎？」引爆爭議。對此， 柯志恩指出，吳欣盈真的是沒有準備好，「我個人覺得妳的隱私已經比不上全國對於妳副總統角色的認定跟期待」。對此，有網友表示，「柯志恩比吳欣盈更具有副總統的資格及格調 」。

No.1 黃珊珊

民眾黨總統候選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊名列不分區第一名，對此，前基隆市議員候選人徐佑昇宣布退黨，他質疑，掌管提名與選戰的選決會成員黃珊珊，把自己放在不分區名單最安全的第一名，「請問有沒有迴避？有沒有『球員兼裁判』的問題？」。

黃珊珊聲量最高點出現在藍白合民調會議因認知不同卡關，時任國民黨總統候選人侯友宜喊話再開一次民調專家審查會議，重新檢視原本的9份民調定勝負。對此，黃珊珊表示，科學就是科學，藍白對分數計算的認知有歧異，即使重新審視也是一樣。該發言引起網友議論，「自認這麼強，柯P就自己選，保證一定落選」、「雙方就是理念不同」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年11月19日至2024年01月07日，共約2個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『不分區女性立委』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。