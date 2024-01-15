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2024大選／魯明哲成功連任！險勝「中壢周杰倫」彭俊豪 桃園回歸藍天有效助攻

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

image source：FB／魯明哲

文／劉又瑋

桃園市第3選區（中壢）立委選舉結果今（13）日出爐，民進黨彭俊豪、新黨游智彬、小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）徐鶯慈等主要候選人，分別拿下9萬5,581票、8,280票、1萬0,258票，最終仍由尋求二連霸的國民黨立委魯明哲以10萬2,056票、46.84％得票率，順利連任。

魯明哲在臉書發布勝選感言，開頭先跟中壢市民表達感謝，強調自己一定會加倍努力，「讓中壢持續在對的路上不斷前進」，他表示已跟彭俊豪通過電話，表達從政一直以來「建設不分黨派，服務不分你我」的信念，魯明哲也保證，「只要是為中壢好的，我一定會和大家一同推動，讓中壢更好，桃園更棒」。

魯明哲再對決「中壢周杰倫」　第三勢力左右戰局

回顧上屆（2020年）立委選舉，曾任中壢市長、市議員等公職的魯明哲，對上號稱「中壢周杰倫」的民進黨彭俊豪、時代力量林佳瑋，面對泛綠陣營分裂，魯明哲最終以10萬0,463票，擊敗彭俊豪的9萬0,148票以及林佳瑋的1萬7,512票，成功當選。

這次選舉則是有「中壢戰神」游智彬橫空殺出，一再踢爆綠營政治人物私德爭議打響知名度；原預期泛藍分裂會衝擊魯明哲選情，然而，小民參政歐巴桑聯盟候選人徐鶯慈獲得年輕中間選民支持，造成彭俊豪票數成長有限，魯明哲最終有驚無險過關。

銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰認為，牽動這區選戰結果的主要因素有二：一是陸戰部分，桃園市現由國民黨執政，對魯明哲鞏固基本盤有加分效果；二為空戰方面，選戰後期民眾黨總統候選人柯文哲聲勢看漲，連帶不願投藍的白色選民將票投給游智彬，進而衝擊藍綠選情。

桃園市第3選區（中壢）立委選舉結果今（13日）出爐，民進黨彭俊豪、新黨游智彬、小民參政歐巴桑聯盟徐鶯慈等主要候選人，分別拿下9萬5,581票、8,280票、1萬0,258票，最終仍由尋求二連霸的國民黨立委魯明哲以10萬2,056票，46.84％得票率，順利連任。

▲ 桃園立委第3選區候選人魯明哲（左）、彭俊豪（右）。

image source：FB／魯明哲彭俊豪

魯明哲好感度穩居冠　彭俊豪空戰加溫3指數反超

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，比較魯明哲、彭俊豪、游智彬3人近1個月各項指數，魯明哲網路好感度穩定領先另外2位候選人。儘管他在選戰倒數1週時被攻擊「立院出席、提案為0」，卻也火速公布出席率100%、法律提案1000多件等證明，用實績打臉負面耳語，強化政績宣傳，搭配藍營大咖助選，順利穩住選情。

二度參選的彭俊豪空戰雖然起步較晚，不過近1個月網路聲量、新聞擴散廣度和粉絲互動力都超車魯明哲，尤其民進黨不分區候選人王義川發起的「川流不息，民主前行」環台大車掃，選前最後1週為彭俊豪助陣，更讓他聲量衝上近期新高，凝聚綠營票盤，為選情增添柴火。

至於砲火十足的游智彬，網路聲量不遜於藍綠候選人，多次越區爆料卻成為兩面刃，傷人傷己、忽略了在地連結經營，使他的網路好感度遠低魯明哲、彭俊豪2人，最終開票結果出爐，票數甚至低於「小歐盟」候選人徐鶯慈。

桃園市第3選區（中壢）立委選舉結果今（13日）出爐，民進黨彭俊豪、新黨游智彬、小民參政歐巴桑聯盟徐鶯慈等主要候選人，分別拿下9萬5,581票、8,280票、1萬0,258票，最終仍由尋求二連霸的國民黨立委魯明哲以10萬2,056票，46.84％得票率，順利連任。

▲ 桃園立委第3選區候選人彭俊豪、魯明哲、游智彬選前1個月網路各項指數。

image source: 《2024選戰溫度計

桃園市回歸藍營執政助攻　魯明哲得票數較上屆更高

針對本次選舉結果，中華亞太菁英交流協會王智盛教授分析，魯明哲在地經營多年，加上桃園市回歸藍營執政，資源更加充足，他才能在新黨分食泛藍選票狀況下，開出比上一屆更漂亮的票數。彭俊豪雖強打「中壢周杰倫」形象牌，試圖炒熱話題，卻因在地選民較少年輕人，對選舉加分效果有限。


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