新聞幕後／拜登直白不支持台獨 反映美對賴疑慮

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

民進黨賴清德當選下任中華民國總統，視賴為「麻煩製造者」的北京，並未立即強烈回應，反而是美國總統拜登在第一時間冒出一句「我們不支持台灣獨立」。拜登膝蓋反射式回覆，反映美國各界對賴清德台獨立場的既有疑慮，也為未來美中形成共同管控台海局勢的氛圍定調，對賴畫下紅線。

美國國務卿布林肯去年六月訪問北京，中方就提出對賴清德的不信任，要求華府表態；拜習會後聲明雖沒直接觸及台灣選舉，但華府也一再聲明了解北京立場。美國極力反對外部干預台灣選舉，自己卻忍不住選前出手，宣布派代表團來台與總統當選人面對面溝通，甚至聲稱這是管控（manage）台海緊張與局勢的手段，在此同時美國並將航空母艦雷根號與卡爾文森號打擊群部署在台灣東岸的西太平洋海域，以免選後台海出現危機。

相較四平八穩的布林肯聲明，拜登直白到令人點外，記者詢問對台灣選舉回應，他只說了一句「我們不支持（台灣）獨立」，顯然這是準備過的答案，他也只打算提這個。數次肯定答覆會以軍事捍衛遭遇大陸侵略台灣的拜登，如今為賴清德畫了不准台獨的紅線，這條駕馭務實台獨工作者的勒馬韁繩，也可說是美國不放心台灣下任領導人的先制手段。

與陳水扁機會主義、蔡英文柔性統治相比，賴清德治理霸氣是自信中帶執拗；在陳水扁靠衝撞求取空間的不可預測、蔡英文柔性姿態伺機尋求空間的兩種極端立場中，誰都無法保證自成一格的賴清德會對美國馬首是瞻，賴清德已成美中台利害關係人（stakeholder），美國自然得先敲打敲打，確保賴是「負責任的利害關係人」而非難駕馭的脫韁野馬。

拜登也是說給北京聽，讓北京稍安勿躁，畢竟賴是少數總統，立院也有巨變，在五月就職總統前，台灣政壇仍有多種組合與發展將牽動政治版圖變化，這同樣也會是美中接下來關注並據以採取行動的參考。