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《選後檢討系列1》民進黨再度執政堅定延續小英路線？

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
學者分析，賴清德上任後會延續小英路線，以獲得美國擴大支持，但中國政經施壓，與國會在野黨的挑戰力量會變更大。（賴清德臉書）
學者分析，賴清德上任後會延續小英路線，以獲得美國擴大支持，但中國政經施壓，與國會在野黨的挑戰力量會變更大。（賴清德臉書）

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民進黨候選人賴清德拿下總統大位，再度執政，學者一致認為他將延續蔡英文的路線！學者陳俐甫說，賴清德當選也讓美國更願意將核心技術留在台灣。學者曾冠球則認為，未來中共在擾台或經濟制裁可能會擴大施壓，成為執政黨的最大難題。

外交延續小英路線

真理大學人文與資訊學系助理教授陳俐甫受訪時表示，這次賴清德當選讓蔡英文路線有望延續，因此與美日等大國的友好關係不會轉變，若藍白當選，改變路線與中國親近，美國對台軍售恐有遲疑，而賴清德當選也象徵台灣在未來4年，對中加強軍事防衛的佈建進程不會改變。

彰師大公共事務與公民教育系副教授劉兆隆認為，賴清德在政策上，不會有太大的改變，外交會繼續圍繞著印太戰略去進行，並持續延續現任總統蔡英文的政策方向。他也指出，面對蔡英文過去的政策，賴清德也只能修正、不能批評，否則恐怕會引發民進黨內的混亂。

中共恐加強反擊

台師大公民活動系教授曾冠球強調，台灣背後還有一個老大哥叫做美國，從美國的觀點來看，除了希望中共不要有大動作之外，也盼賴清德不要做出挑釁中共的舉動，減少任何造成台海不安定的因素，預計賴清德在壓力下會持續鞏固根本，並繼承總統蔡英文的路線。

他說，但賴清德未來四年，中共恐怕在軍機擾台或ECFA等措施上，會施加更大的壓力，也可能拉攏相對親中的政黨，來影響台灣政策的走向，預計成為執政黨未來最大的難題。

半導體仰賴美國

陳俐甫說，台灣長期以來就是外貿為主的國家，產業發展主力還是3C與半導體，面對美國近年來希望去除紅色（中國）供應鏈，若此次選舉非民進黨當選，而是希望重啟服貿，與中國經濟要有更深整合的藍白執政，美國也會擔心在台灣的機密技術外洩，讓台灣成為香港一樣的「中國白手套」。

他分析說，中國原本以為華為可以不依賴美國，但新手機一拆解就發現還是用從台積電買來的舊庫存晶片，美國也要求如艾司摩爾等廠商不能供應中國曝光機，都是科技圍堵的展現。陳俐甫指出，民進黨雖獲得政權，但在國會選舉大挫敗，不過在國防外交方面，白與綠路線相似，應仍可讓美國放心。

民進黨應放下身段

然而，面對民進黨在國會選舉挫敗的狀況，台師大政研所教授曲兆祥分析說，對民進黨而言，國會不過半當然是最大的危機，「但過去小黨長年被坑殺，導致只有長年兩黨輪替，其實是制度的問題，多黨政治的發展才更加符合政黨政治的常態」。

「所以面對國會多元化的狀況，民進黨更應拿出誠懇的態度跟在野黨進行溝通，」曲兆祥說，但就實務考量，國民黨是民進黨最大的敵對政黨，因此民進黨在特定議題上，除了可以找民眾黨，甚至也與其他沒有席次的小黨合作，從外部影響立院的表決意願，不僅展現執政的風範，也體現民主政治「坐下來談共識」的內涵。

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