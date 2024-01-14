國民黨為何輸掉大位？ 沈富雄曝「1效應」成敗選關鍵

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

2024總統暨立委選舉結果出爐，由民進黨總統、副總統候選人賴清德、蕭美琴以4成的得票率獲勝，而國民黨與民眾黨分別以約33%及約26%的得票率落敗。對此，前立委沈富雄認為，雖然國民黨在選前大打棄保牌，但以柯文哲最終的得票數來看，此為「逆勢棄保」效應。

沈富雄在政論節目《TVBS戰情室》表示，國民黨的凌濤與部分網友將民眾黨的鷹派當作戰犯，但其實這之間有一個誤會，「國民黨都把藍白合講得非常順口，那是假設『柯文哲、白營是偏藍的』」，若要合作必定與藍合，要棄保也當然是「棄三保二」。他指出，棄三保二的先決條件是「第二跟三名的同質性要非常高」，此情況同樣假設柯文哲偏藍。

然而沈富雄強調，柯文哲是白中帶綠與國民黨的純藍不同，「柯這幾天自己都講了，這次拿到的約26%選票，其中有13%是『純白的』，如果他（柯文哲）沒有參選，就不會去投票」，而分析剩下的13%選民的年紀，要投給國民黨的可能性非常低。

沈富雄透露，選前國民黨拚命要棄保，但從最後票數來看，柯文哲就拉低其他兩組候選人的票數，這就是逆勢棄保效應，「他（柯文哲）是白中偏綠的！白中偏綠的人怎麼會棄自己，保一個純藍的人坐上大位，這是不可能的事情」。