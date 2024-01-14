新聞眼／諸多黑箱能不解密？ 賴清德執政履薄冰

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

總統大選落幕，賴清德以五五八萬票當選總統，得票率僅突破百分之四十，雖然仍是小勝，但藍白候選人的票數相加高達八百多萬，六成民意並不支持賴清德當總統，賴清德贏得了選舉，卻是少數民意支持的總統，未來執政如履薄冰。

這場選舉一開始，民調就顯示六成民意希望政黨輪替，代表他們對民進黨執政感到失望與不滿，而選舉結果也證實，這六成選民並沒有投票給執政黨候選人賴清德，只因藍白競爭在野力量分散，無法實現政黨輪替，讓民進黨贏得了第三次執政機會。

民進黨得以延續政權，賴清德卻是靠少數民意支撐、靠在野力量分散當選、且執政黨在國會選舉席次未過半的「雙少數總統」，未來執政之路挑戰和阻礙不會少，勢必無法像蔡政府八年完全執政順風順水。

人民曾經對蔡政府寄予高度期待，連續兩次總統大選，給了蔡總統高得票數、民進黨國會過半，就是希望完全執政大力推動改革，可是民進黨八年執政卻是一黨獨大、鴨霸專斷，卡疫苗、卡台大校長、關電視台、小吃店變快篩採購商、高端疫苗炒股案、進口雞蛋疑雲，執政黑箱不公開，倒是許多貪腐無能都現形，讓民眾徹底失望。

這次選舉結果，在野無法共同走在促成政黨輪替道路上，但人民高度期待制衡未來執政黨，產生少數總統、分裂的國會，賴清德發表勝選感言說，民進黨在國會未維持過半席次，代表努力不夠，有要虛心檢討地方，人民期待有能力的政府和有效率的制衡，這新的民意，他充分理解，完全尊重。

不過，猶如蔡總統剛選上總統時，下令民進黨團隊要「謙卑、謙卑、再謙卑」，可是民眾卻完全感受不到，結果是賴清德的得票數比上次蔡總統連任少了近二百六十萬票，是人民的最後警告，民進黨贏得了政權，但還有許多黑箱和疑雲沒有交代，像是高端迄今尚未解密，賴清德老家的爭議也未消失。面對新民意，賴清德不能只有理解和尊重，必須痛定思痛、虛心檢討，否則民心還會持續流失。