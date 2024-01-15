美學者：台灣要保持克制 加強備戰

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

西方民主理論學者、史丹佛大學胡佛研究院資深研究員戴雅門昨天指出，台灣新政府面對中共挑戰，一方面要降低溫度，在象徵性事務和可能引起挑釁的舉措方面保持克制；另一方面要做些艱難而實質，但能讓台灣更安全、穩固有韌性的事情，包括軍事備戰、社會備戰等。

戴雅門十四日在國策研究院的座談會上指出，台灣面臨著極具挑戰性的任務，需要讓自己備戰、更有韌性，特別面對態度堅決的習近平與中共施壓下要更具威懾力。他說，美國兩黨之間在協助台灣自衛、威懾，存在非常堅定、有可能持續的承諾。但如果台灣不變得更有韌性、更強大、更有準備，那美國在這方面的效力將受到限制。

戴雅門舉例表示，如果台灣無法迅速且顯著提升其能源韌性，可能會在很短的時間內被中共以相對有限但強制性力量所制伏。他說，胡佛研究院花了許多時間研究該問題，但看不到台灣在沒有核能的情況下能實現所需的能源韌性的任何途徑。

對於北京十三日晚間就賴清德勝選回應顯得溫和，戴雅門認為有兩個原因：一是北京完全預料到民進黨會勝選，因此並不感到驚訝；二是賴清德勝選感言克制，且措辭謹慎，比如重申對中華民國憲政體制的支持，再次承諾維持現狀，避免使用可能引起爭議或暗示離開現狀的措辭。

戴雅門分析，大陸國內正處於非常困難時期，不僅經濟表現不佳，且社會廣泛出現不滿、軍隊高層動盪等，因此接下來三年內，北京應不會希望台海爆發危機，大陸需要中歐與中美之間保持更加緊密和穩定的經濟關係。