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專家示警 防陸啟動對台貿易戰

聯合報／ 記者黃雅慧／台北報導
中國大陸在選後是否加大對台灣的經貿脅迫引發關注，專家表示，我方應思考一旦北京發動貿易戰，我方的因應策略為何。圖為高雄港貨櫃碼頭。本報資料照片
中國大陸在選後是否加大對台灣的經貿脅迫引發關注，專家表示，我方應思考一旦北京發動貿易戰，我方的因應策略為何。圖為高雄港貨櫃碼頭。本報資料照片

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台灣總統大選底定，外界關注北京是否將加大經貿壓迫。台新金控首席經濟學家李鎮宇昨天在一場座談會上表示，對台灣最糟糕的狀態並非大陸全面終止兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）優惠關稅，而是北京啟動對台貿易戰，政府應該思考相關議題。

大陸去年對台啟動多項貿易調查，並針對包括石化等產品終止ＥＣＦＡ關稅減讓。產業界普遍憂心，大陸上述動作只是對台經貿動作的開端。

台北國策研究院昨天舉辦「二○二四台灣大選後新政展望與挑戰」座談會，李鎮宇指出，我方對ＥＣＦＡ判斷太過側重經濟分析，但他觀察中共決策模型並非如此，從經濟理性來看會難以理解，因為中共「不是極大化國家利益，而是極小化政黨垮台風險，所以他會做損人不利己的事」。

李鎮宇說，要跟大陸領導人習近平打交道要有「底線思維」，不是外交、國安、經濟分別進行，而是要組成團隊打「組合拳」。他說，我方應該開始考慮，假設北京對台發動貿易戰，台灣的反擊應該是什麼，我方應該也要同時掌握對方把柄，如果打我會反擊，這些要讓對岸明白。換言之，如果ＥＣＦＡ優惠終止要繼續打，台灣策略是什麼是當前要考慮的。

此外，李鎮宇指出，一段時間以來，各組候選人都不斷提到加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）、區域全面經濟夥伴協定（ＲＣＥＰ），但因背後有多國角力，台灣要加入可能性低。

他建議重點不應放在上述區域協議，而是擺在自由貿易協定（ＦＴＡ），特別是台日ＦＴＡ與台澳ＦＴＡ。因為台灣跟日本、澳洲目前關係佳，而且未來半導體會跟日本關係很密切，也可以考慮乘機跟日澳啟動氫能合作。

李鎮宇建議，目前台商面臨供應鏈移轉、投資出走，但台灣金融業太零碎，且也未進入全球百大，因此難以扮演協助角色。期許新政府能啟動台灣金融往外走，規模極大化，通過併購擴大規模，通過供應鏈移轉跟著台商進行全球布局。

經部：爭端處理 回歸ＷＴＯ架構

【記者林海／台北報導】總統大選落幕，但新政府的考驗才剛開始。中國大陸日前宣布中止兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）早收清單部分品項的關稅優惠，對於選後會否擴大到其他品項，經濟部次長陳正祺昨天表示，政府已經做好萬全準備，也表現充分善意，希望兩岸能回歸世貿組織（ＷＴＯ）架構處理爭端。

陳正祺昨出席全球台商經貿論壇時受訪指出，政府已經準備好了，與產業也有充分的溝通，更有相關的輔導計畫跟經費，而總統當選人賴清德也說，維持開放，只要對等尊嚴的原則下，雙方都可以溝通，大陸對於貿易爭端有意見，兩岸都是ＷＴＯ成員，本來就應該要到ＷＴＯ的平台討論。

陳正祺也說，台灣有善意，也有萬全準備，將協助、輔導業者分散市場，並強化競爭力，發展差異化產品。

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