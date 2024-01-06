目睹日航撞機…全日空工程師秒衝上前救援！義舉曝光眾感動：救難不分家

日本羽田機場本月2日發生一起飛機擦撞事故，日航（JAL）客機與海上保安廳飛機在跑道上碰撞起火，導致海保廳5死1重傷，日航客機則在機組人員冷靜指揮下，379人全數平安撤離，被外界譽為「教科書級的完美疏散」。對此，一名日本女網友發文分享，日航客機發生事故時剛好停在全日空（ANA）的區域，ANA工程師見狀立即上前協助乘客離開，感人義舉讓她直呼「我永遠敬佩他們」。

該名女網友在X發文表示，她在3日參加家族聚會時，一名在全日空（ANA）工作的人提起事發當下現場的狀況，對方表示2機擦撞後，日航客機剛好停在ANA的區域，當時在附近的ANA維修工程師見狀立即衝上前，協助這些受驚乘客走出黑暗的跑道，避免受傷。

女網友說明，由於逃離當下太慌張，許多乘客沒帶到外套，ANA工程師為了避免乘客受凍，不但借出自己的外套，還將附近ANA飛機點燈，並提供有需求的乘客使用機艙內的廁所。聽完這些未被關注的救難細節後，女網友直呼「差點哭了」，她感嘆，「關鍵時刻那些為生命付出的人是多麼了不起，我真的永遠敬佩他們，真的感動到了」。

貼文發布後，已累積超過2600萬觀看次數，這則關於ANA的義舉也被知名旅日部落客「魚漿夫婦」轉貼至臉書，獲台灣網友一致誇讚，「都是同業，大家都很挺的」、「災難中打磨出人性的光輝」、「航空公司之間的競爭和合作往往比大家想的還要多，我相信不管是哪一家航空公司出事，其他航空公司的職員肯定都願意出來幫忙，因為大家共用著同一片天空」、「同行非敵國，船大不佔海」、「救難時不分家」。