日旅遊遭衝擊？強震重創千年溫泉小鎮、天皇住過的「加賀屋」關閉

2024新年首日，日本石川縣能登半島就爆發大地震，而且震度達7級，重災區輪島市爆發大火，此刻仍有許多民眾受困在倒塌的樓房中。其實，石川縣有古老的溫泉旅遊鄉和倉。但這次重擊，連歷史悠久、日本天皇都朝聖過的溫泉旅宿「加賀屋」也災情慘重，牆壁慘遭震毀，屋瓦散落一地。以後日本旅遊產業該怎麼辦，還能重訪嗎？

對日本來說，2024年有一個震撼的開始。元旦下午4點10分，日本石川縣一陣天搖地動，大樓轉瞬被搖垮、海嘯警報迫近，且餘震不斷，上萬人慌張疏散，新年喜氣一夕間風雲變色。也把日本最有歷史淵源的溫泉鄉旅遊景點瞬間毀壞。

《讀賣新聞》報導，重災區輪島市爆發大火，至少燒毀200棟房屋，歷史悠久的觀光大街「輪島朝市」遭祝融吞噬，景象慘不忍睹。

日本天皇曾朝聖，溫泉旅宿「加賀屋」遇強震

不僅如此，有1200年歷史的知名溫泉旅宿「加賀屋」，也在這波強震中毀損，牆壁龜裂、崩塌，屋瓦碎片散落在樓梯間，和室門窗變形，碗盤摔落一地，員工必須踢破房門，協助旅客疏散。《北國新聞》報導，當地震發生時，其中一名住客不巧正在洗澡，只來得及圍上浴衣，便趕緊衝出屋外避難。

目前，約1400名居民與住客已撤離，移往附近的和倉小學避難，但救援物資仍未送達學校，由飯店與鄰近的便利商店提供零食、坐墊，讓受困旅客裹腹小憩。加賀屋也正在安排巴士，載送住客前往金澤。

一名員工無奈表示，好不容易挺過疫情，沒想到接連遇上大地震，5月爆發的能登半島地震已經相當嚴重，「但這次更慘烈，不知何時才會恢復。」

「和倉溫泉」擁千年歷史，接連強震恐毀古蹟

近兩年來，日本能登半島接連發生有感大地震，恐對日本著名的古蹟溫泉鄉「和倉溫泉」造成衝擊。

和倉溫泉區可遠眺七尾灣，擁有超過20個溫泉旅色與公共澡堂，日本觀光局數據顯示，每年可吸引超過百萬旅客前來朝聖。

溫泉之外，當地不乏相應而生的名勝古蹟，其中最著名的，是建於明治42年（1909年），大正天皇到訪和倉溫泉休息留宿的「御便殿」（ごべんでん）。御便殿於1976年整修後，改名為「青林寺」（せいりんじ），2017年，被收錄為國家有形文化財。

御便殿於1976年整修後，改名為「青林寺」（せいりんじ），2017年，被收錄為國家有形文化財。取自和倉温泉観光協会

疫情期間，溫泉旅宿生意清淡，為增加遊客數，和倉溫泉觀光協會推出限定點燈活動，遊客可在歷史悠久的寺廟中，欣賞燈火通明的庭園，成功轉型成社群網站瘋傳的熱門新潮景點。

沒想到，又遇上強震。

令人擔憂的是，這些深具歷史意義的溫泉古蹟，面對這波震感明顯，且餘震不斷的「令和六年能登半島大地震」，恐導致建物損傷，千年湯屋「加賀屋」即為一例。

不僅如此，考慮到地震對觀光的衝擊，觀光客難免擔憂餘震爆發風險，因此，社群平台X上，一票網友積極呼籲，國人在災後前往能登半島觀光，集眾人之力，協助振興經濟。只不過新年伊始就慘遇震災，對和倉溫泉當地商家來說，恐怕不太好過。

（本文出自2024.01.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）