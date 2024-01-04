阪神大地震中體悟重要性...日電視台用多國語言播海嘯警報 網讚：值得信賴

遇上嚴重天災沒有人不會恐懼，假如又正處在異國他鄉，這些突來的意外想必會讓人更加手足無措。1月1日，日本石川縣能登半島發生規模7.6強震，日本氣象廳也針對日本海沿岸發布海嘯警報(已於2日上午10時全面解除)，這時，日本兵庫縣的SUN電視台除了以日文及手語傳達海嘯警報之外，還以事前收錄的各種外語再通知一次，讓不少網友大讚，「連少用的外語都收錄了，超用心」。

據日媒「まいどなニュース」報導，1日地震發生後，兵庫縣的SUN電視台以各種語言向大眾播報海嘯的避難警告，主播是平時負責日本職棒球團阪神虎實況轉播的湯淺明彥，他先向觀眾告知「接下來是海嘯警報，會以事前預錄的多種外語，把內容傳達給大家」，接著先以手語及日文通知「兵庫縣內發布海嘯警報，為了您的生命安全，請立刻進行避難」、「請盡可能往高處避難」。

接著，電視台又將同樣的訊息，以手寫的外文字搭配廣播再呼籲一次，除了英文、韓文、中文、葡萄牙文、越南文和尼泊爾文外，就連菲律賓母語之一的他加祿語都有。

電視台以手寫文字搭配外語播報海嘯警報，圖為韓文。圖/X平台@suntv3影片截圖

據報導所述，SUN電視台在1995年發生阪神大地震時， 即使總部的攝影機倒塌、遇到灑水裝置故障等情況，仍持續播報長達6天、106個小時的「地震特別報導」。直至今日，每年SUN電視台仍會製作地震災害的相關報導。

SUN電視台在災害播報上的表現也受到許多網友稱讚，「是唯一用這麼多語言通知警報的電視台！因為留學生多，所以真的很有用」、「連一般不會有的越南文跟葡萄牙文都有，真值得信賴」、「從1995年之後就相當用心去做事前準備，真是電視台的榜樣，太強了」、「將阪神大地震中學到的事好好活用了呢」。