聽新聞
test
0:00 / 0:00

農業部狂秀政績 「解決問題本質 對農民才有助益」

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
政院投入一四○億元，建置旗艦級區域冷鏈物流中心，不過學者認為建冷鏈廠只是解決短期問題，真正問題還是在產銷。圖為日前啟用的雲林漢光蔬果區域冷鏈物流中心。本報資料照片
政院投入一四○億元，建置旗艦級區域冷鏈物流中心，不過學者認為建冷鏈廠只是解決短期問題，真正問題還是在產銷。圖為日前啟用的雲林漢光蔬果區域冷鏈物流中心。本報資料照片

農業部近期頻頻召開相關政績記者會，遭質疑是配合選舉大內宣。實際上，攤開數據來看，以「建構四大農民福利體系」為例，農業部宣稱「三保一金」四大農民福利體系「我們做到了」，但根據統計，農業職災保險加保率百分之六十二點五，農業保險覆蓋率也僅百分之五十二點五，農退儲金參加率更僅百分之廿九。學者直言，為選舉宣傳外，更應重視農業問題的本質，針對問題解決，對農民才有助益。

此外，農田水利會一○九年十月改制納入公務體系，成立農田水利署，三年來，農業部農水署宣傳讓原農田水利會灌區外的農民有水可用，擴大灌溉服務五點六萬公頃，八萬戶農民受惠。但前台南縣長蘇煥智卻曾批評，既有灌區內的土地在休耕，「怎麼會擴大灌區呢？」實際上水不夠灌溉，農民寧可休耕領補助、領老農津貼，水更無條件地被拿去做工業用水。

養殖產量減  「問題在產銷」

又以日前「韌性漁業永續經營」記者會為例，宣傳冷鏈物流體系建置，增加二點三萬公噸冷凍倉儲能力，強化水產品對外競爭力。但嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，年底到了，總是要秀一些政績，但台灣養殖面積與總產量年年下滑等根本問題才值得注意。

他提醒，這幾年養殖錢不好賺；養殖環境變差寒害、乾旱都有影響，加上光電搶地、養殖從業人口老化，青年離漁等問題都值得重視。

郭建賢強調「真的沒有工人」，加工廠都是移工，本地青年都不願進入，加工廠薪資好也沒有用，年輕人不喜歡工廠的工作環境，不願接手，等著光電廠來租地收地租就可以了，這些都是危機。

郭建賢也提到，一個冷鏈廠一年開銷要多少，若沒有妥善規畫貨源，到時候下場就是喝西北風，建冷鏈廠只是解決短期問題，真正的問題還是在產銷上，有了冷鏈誰來交貨加工、誰行銷，資金哪裡來？若沒有配套亂蓋一通，最後恐淪為蚊子館

政策這麼好？「農民最知道」

逢甲大學合作經濟暨社會事業經營學系副教授楊坤峰表示，一般民眾對農業事不太清楚，但農業政策到底有沒有幫助、有沒有用，政策是否真的這麼好，農民最知道。

農民 農業部 農田水利會 大內宣 蚊子館 蘇煥智 老農津貼

延伸閱讀

侯批賴「顧幼兒不是用喊」 黃偉哲跳出來幫列這些政績

113年1期水稻保險投保期1至3月 完成程序才能獲賠

農業部狂開「我們做到了」系列政績大內宣記者會 學者籲重視根本問題

侯友宜指農產品銷中受阻損害農民權益 農業部駁斥

相關新聞

農業部秀政績1個多月20場 藍批太誇張

農業部近期頻頻舉行相關政績記者會，密度之高堪稱各部會之冠，從十一月下旬至今，短短一個多月，大大小小記者會就超過廿場，有時...

農業部狂秀政績 「解決問題本質 對農民才有助益」

農業部近期頻頻召開相關政績記者會，遭質疑是配合選舉大內宣。實際上，攤開數據來看，以「建構四大農民福利體系」為例，農業部宣...

藍委批農業部：吹噓政績 保衛政權

農業部狂開政績記者會，引發在野黨質疑。國民黨立委賴士葆說，選舉將屆，民進黨卯足勁，各部會拚命宣傳政績。以農業部為例，今年...

新聞眼／靠補貼撐場 好好做事 勝過大內宣

總統大選將至，農業部輔選賣力，長達一個多月，除了頻頻開大內宣的政績記者會以外，原本應該嚴守行政中立的行政機關，在多次的記...

【即時短評】落實有感農業政策 比各種大內宣更重要

總統大選將至，農業部輔選賣力，長達一個多月，除了頻頻開政績記者會遭移大內宣，原本應該嚴守行政中立的行政機關，在多次的記者...

農業部狂開「我們做到了」系列政績大內宣記者會 學者籲重視根本問題

接近年底，各政府單位都在結案當中，也因應選舉，各部會盤點政績，其中以農業部最為熱情積極，這一個月以來，狂開「我們做到了」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。