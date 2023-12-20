甘肅6.2強震已127死 災區零下10度救援難

大陸甘肅省臨夏州積石山縣十八日深夜發生規模六點二強震，造成重大傷亡，救援工作在寒冷天氣下難度大增。圖為受災民眾在街上生火取暖。 （中新社）

大陸甘肅十八日深夜發生規模六點二強震，截至昨晚已造成一二七人罹難，超過十五萬間房屋損毀，官方示警未來數日可能發生規模五的餘震。當地氣溫零下十多度，寒冬低溫造成救援難度大增，救難人員坦言，黃金救援時間恐不到七十二小時，災區急需過冬物資和食品。

據中國地震台發布，十八日深夜十一時五十九分在甘肅省臨夏州積石山縣發生規模六點二地震，震源深度十公里，事發兩小時內，共記錄到餘震一四○次，最大規模四點一。

截至昨晚，央視報導地震已致一二七人遇難，甘肅一一三人死亡、五三六人傷，十五萬五三九三間房屋損毀；青海省海東市十四人罹難、一九八人受傷。

強震發生在深夜，又值寒冬，對當地居民造成極大衝擊，不少建築、道路及水電設施毀損，部分村落通訊一度中斷。有災民哭訴，房屋倒塌差點被埋，加上餘震不斷，全家人就在零下十幾度的戶外度過一夜。在災區也可見不少民眾裹著棉被在屋外生火取暖，還有民眾選擇睡車上。

在積石山縣大河家鎮周家村，有村民透露鄰居一家四口被埋炕底，村民徒手刨出三人，可惜一名九歲兒童已不幸遇難。村民稱，當時鄰居一家在炕上睡覺，地震導致老房倒塌，「磚房塌了，炕也塌了」，全家人被埋炕底。

黃金救援時間 恐不到72小時

救災人員坦言，救援最大難度在於低溫，黃金救援時間恐不到七十二小時。嚴寒天氣對救援工作是很大挑戰，一方面是災民安置，另方面是對基礎設施的破壞造成修復難度增加。

大陸國家主席習近平指示，全力展開搜救，最大限度減少人員傷亡，同時要求解放軍、武警部隊配合救災。

大陸國務院已派工作組赴災區指導救援工作，各地出動近一千五百名消防救援人員趕赴災區。解放軍西部戰區則出動運-20前往支援。

甘肅省抗震救災現場指揮部指出，目前對過冬物資和生活物資需求較大，需要棉帳篷、清真食品等，因為氣溫較低，棉帳篷才能過夜。災區屬少數民族地區，如果送食品過來，最好是清真食品。

大陸工信部昨夜通報，甘肅、青海兩省因震災退出服務的基地台已全數恢復，災區通訊恢復正常也已恢復供電。