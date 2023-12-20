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甘肅強震傷亡慘 專家：房屋抗震差 人口又密集

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
12月18日23時59分，甘肅省臨夏州積石山縣發生6.2級地震，震源深度10公里。 (中新社)
12月18日23時59分，甘肅省臨夏州積石山縣發生6.2級地震，震源深度10公里。 (中新社)

大陸甘肅省臨夏州積石山縣十八日深夜發生規模六點二強震，逾百人死亡。大陸專家分析，震央位於青藏高原東北緣，廣泛分布逆衝型斷裂，這是青藏高原向東北強烈擠壓形成；專家認為，造成重大傷亡的原因包括當地房屋抗震性能差、震區人口相對密集等因素。

綜合陸媒報導，中國地震局地球物理研究所特聘專家高孟潭指出，這次地震引起的地面震動非常強烈，造成山體崩塌和滑坡（土石流）也可能比較嚴重，正是逆衝型地震的特徵；這次地震與今年摩洛哥大阿特拉斯山區六點九級地震具相同特徵。

中國地震台網中心組織專家對積石山附近地震活動研究分析，認為此次地震位於甘肅東南地區，距離最近的斷層拉脊山北緣斷裂約三公里。

大陸國家自然災害防治研究院創院院長徐錫偉分析，甘肅東南地區位於青藏高原東緣，屬南北地震帶組成部分，從震源機制解析為逆斷層型地震，推測發震斷層為北北西向拉脊山北緣斷裂。

徐錫偉指出，地震造成重大人員傷亡的原因來自多方面，如房屋抗震性能差、震區人口相對密集和時值深夜人員處於休息狀態來不及躲避等。

高孟潭提醒震區正處隆冬，氣溫比往年同期還低，給救援和災區民眾生活乃至震區一般民眾造成嚴重影響，保持水電氣暖等基礎設施正常運作非常重要。

地震 青藏高原 強震

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