巨人軍來台／桃猿5投聯手0比0逼和巨人 黃子鵬MVP

樂天桃猿隊昨在台北大巨蛋超過三萬名球迷面前，以○比○逼和讀賣巨人隊，五名投手輪番上陣僅被敲出一支安打，黃子鵬更是投出六上六下，獲選單場ＭＶＰ，他希望能追上日本職棒強度，前提是了解自己，「不能只憑一股氣勢。」

巨人隊前天揮出十三支安打，以四比一擊敗中信兄弟隊，昨天幾乎遭猿隊投手群徹底封鎖，在「TOYOTA 二○二四讀賣巨人軍九十週年紀念台灣試合」帶著一勝一和離台；擁有旅日資歷、同樣中繼兩局無失分的陳冠宇認為，巨人隊打線對猿隊投手陌生，沒有發揮打擊是關鍵，日本打者通常跟球會跟到比較後面，沒有太甜的球就不好攻擊。

黃子鵬跟在陳冠宇之後登板，只用十七球就完成中繼任務，不但未被揮出安打，還飆出兩次三振，賽後強調很珍惜對決巨人的機會。

他說，日本棒球一直是台灣人追求的目標，就算自己沒有投，也在旁邊觀察巨人投手、野手細節，吸收到很多寶貴經驗。他投完後覺得很多地方需要加強，希望未來還有這樣的比賽，把他們的強度一點一滴追上去。

巨人隊昨天最有可能改變戰局的機會出現在九局下，一出局一壘有人時派出大城卓三代打，看到猿隊第五任投手舒治浩第一球，猛力拉向中外野，最後在全壘打牆前被接殺。

舒治浩本以為是再見全壘打，瞬間變再見雙殺，坦言嚇一大跳。猿隊中外野手林政華扮功臣，他說，為避免對方長打守得較遠，因此追得到球。