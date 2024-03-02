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巨人軍來台／巨人戶鄉今登板 王威晨迎戰魔球

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」今天開打，日本讀賣巨人隊昨天在台北大巨蛋練球，巨人隊球星坂本勇人（右）參與打擊練習。記者余承翰／攝影
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」今天開打，日本讀賣巨人隊昨天在台北大巨蛋練球，巨人隊球星坂本勇人（右）參與打擊練習。記者余承翰／攝影

「TOYOTA 二○二四讀賣巨人軍九十週年紀念台灣試合」今天在台北大巨蛋開打，歷史性一刻將由滿場球迷共同見證，讀賣巨人隊新王牌戶鄉翔征登板，中信兄弟隊長王威晨準備接招，鎖定「消失魔球」。

巨人、中信兄弟兩支日、台人氣球隊交手，挑戰台灣棒球史最高票房，大巨蛋的預售票僅剩輪椅席，扣除中外野打者之眼及部分席位，有機會衝上三萬八千人；明天讀賣巨人隊續戰，中職代表換由樂天桃猿隊接棒。

岡本和真 盼大巨蛋開轟

日職名門球隊人氣有多高？昨天在大巨蛋的練習時間，六十多名台灣媒體到場採訪，隨行來台的日本媒體也有十多人，訪問時間攝影機一字排開，巨人隊長岡本和真也嚇到，「很少在這麼多麥克風面前說話，很新鮮的體驗」。

岡本和真八年前造訪台灣時還是菜鳥，在冬季聯盟綻放光彩，並成長為當家第四棒，去年從坂本勇人手中接過隊長一職，重返福地的岡本，允諾要為台灣球迷繳出最好的表現，也希望在大巨蛋開轟。

全一軍陣容訪台，讀賣巨人將這兩場比賽看得極重要，對選手來說關係到開季名單，戶鄉翔征扛起首戰先發任務。

戶鄉翔征是二○二二年中央聯盟三振王，連續兩季拿下十二勝，去年更投出央聯最多的四場完投，招牌指叉球在經典賽亮相時被封為魔球，也是台灣打者想要挑戰的目標，戶鄉誓言全力以赴。

坂本勇人 期待台式應援

球星坂本勇人繼二○一五、一九年世界棒球十二強賽後，第三次造訪台灣，對台式熱情應援留下深刻印象，他笑說「可能為巨人隊加油的應該不多，但很期待這樣的氣氛」。

菅野智之 難忘建仔提點

巨人這次訪台名單，最容易決定的就是菅野智之，不僅因他是看板人物，背後更有一段台日王牌投手佳話。當年一心加入巨人的菅野智之，為躲避選秀指名延畢，二○一二年到美國訓練恰好遇到仍是球員的王建民，對當時建仔的提點滿懷謝意。

菅野智之主動提出「很想來台灣」，想親自向兄弟教練王建民表達感謝，「有他的影響，才有今天的我」。

王建民則謙虛回應，他很努力，能夠拿下兩次澤村賞，真的不簡單。

▌延伸推薦：

大巨蛋迎巨人／巨人軍來台衝出3.6萬人票房 商圈期待驗證大巨蛋商機

中信兄弟 坂本勇人 岡本和真 戶鄉翔征 樂天桃猿 王威晨 王建民 菅野智之 讀賣巨人

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