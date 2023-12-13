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巨人軍來台／巨人年輕守護神 大勢：兩場都要贏

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
「讀賣巨人軍九十周年紀念台灣試合」將於明年三月二、三日兩天在台北大巨蛋，分別與中信兄弟、樂天桃猿對抗，門票昨天開售引發熱潮，巨人終結者大勢（圖）提前來台體驗並宣傳。記者余承翰／攝影
「讀賣巨人軍九十周年紀念台灣試合」將於明年三月二、三日兩天在台北大巨蛋，分別與中信兄弟、樂天桃猿對抗，門票昨天開售引發熱潮，巨人終結者大勢（圖）提前來台體驗並宣傳。記者余承翰／攝影

讀賣巨人隊明年登上台北大巨蛋出賽，去年中央聯盟新人王、年輕的守護神大勢屆時也將隨隊來台獻技，面對中信兄弟隊王威晨喊話，希望到時比賽用不到把關領先局面的大勢，大勢霸氣回應「兩場都要贏。」

現年廿四歲的大勢，為巨人在二○二一年選秀第一指名，去年以菜鳥之姿扛起關門任務，已經造成話題，最終全季達成卅七次救援成功，成為日職史上第四位單季達到卅次救援以上的菜鳥，也收穫新人王獎座。

大勢過去未來過台灣，談到台灣的印象，第一句話就是「小籠包」。他透露，小學、國中打球時，剛好陽岱鋼在日本打球，「那時對台灣的感覺是棒球水準很不錯。」最近透過亞冠賽、亞錦賽，也注意到台灣棒球有許多很優秀的投手。

值得注意的是，東京巨蛋的大螢幕總面積一○五○平方公尺，為台北大巨蛋的兩倍大，而大勢在東京巨蛋的出場影片氣勢驚人，畫面隨著環型螢幕開展，搭配鬼滅之刃配樂以及現場燈光，聲光效果十足，在台北大巨蛋的大螢幕之下是否感受打對折？

大勢笑答，覺得和螢幕大小沒有太大關係。整體來說，（大巨蛋）是很舒適的環境，光是可以踏進來這裡比賽，已經感覺是很開心的事。

大勢表示，大巨蛋是全新球場，巨人可在這裡比賽是歷史性的一刻，期待到時候展現讓台灣球迷感動、氛圍沸騰的比賽內容。

讀賣巨人 王威晨 陽岱鋼 大勢

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