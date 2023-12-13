聽新聞
test
0:00 / 0:00
巨人軍來台／巨人年輕守護神 大勢：兩場都要贏
讀賣巨人隊明年登上台北大巨蛋出賽，去年中央聯盟新人王、年輕的守護神大勢屆時也將隨隊來台獻技，面對中信兄弟隊王威晨喊話，希望到時比賽用不到把關領先局面的大勢，大勢霸氣回應「兩場都要贏。」
現年廿四歲的大勢，為巨人在二○二一年選秀第一指名，去年以菜鳥之姿扛起關門任務，已經造成話題，最終全季達成卅七次救援成功，成為日職史上第四位單季達到卅次救援以上的菜鳥，也收穫新人王獎座。
大勢過去未來過台灣，談到台灣的印象，第一句話就是「小籠包」。他透露，小學、國中打球時，剛好陽岱鋼在日本打球，「那時對台灣的感覺是棒球水準很不錯。」最近透過亞冠賽、亞錦賽，也注意到台灣棒球有許多很優秀的投手。
值得注意的是，東京巨蛋的大螢幕總面積一○五○平方公尺，為台北大巨蛋的兩倍大，而大勢在東京巨蛋的出場影片氣勢驚人，畫面隨著環型螢幕開展，搭配鬼滅之刃配樂以及現場燈光，聲光效果十足，在台北大巨蛋的大螢幕之下是否感受打對折？
大勢笑答，覺得和螢幕大小沒有太大關係。整體來說，（大巨蛋）是很舒適的環境，光是可以踏進來這裡比賽，已經感覺是很開心的事。
大勢表示，大巨蛋是全新球場，巨人可在這裡比賽是歷史性的一刻，期待到時候展現讓台灣球迷感動、氛圍沸騰的比賽內容。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言