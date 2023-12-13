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巨人軍來台／巨人攻蛋 門票2小時賣出8成5

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」明年3月登場，中信兄弟隊王威晨（左起）、讀賣巨人隊翁田大勢、樂天桃猿隊林立一同催票。記者余承翰／攝影
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」明年3月登場，中信兄弟隊王威晨（左起）、讀賣巨人隊翁田大勢、樂天桃猿隊林立一同催票。記者余承翰／攝影

破台灣棒球史上單場最高票房的歷史時刻，可望在明年三月二日到來，「ＴＯＹＯＴＡ 二○二四讀賣巨人軍九十周年紀念台灣試合」門票昨天開賣，首波開放單場兩萬六千席，兩小時內賣出八成五以上。

巨人明年適逢創隊九十周年，前進台北大巨蛋進行兩場交流賽，分別在三月二日面對中信兄弟隊 、三日面對樂天桃猿隊，昨天舉辦門票啟售記者會，分別由巨人隊大勢、兄弟隊王威晨、猿隊林立代表出席，吉祥物Gabbit、小翔、猿氣也一起亮相。

三人昨在記者會前踏進台北大巨蛋，大勢直誇視野開闊、天花板很高，王威晨、林立也都表達迫不及待想在這裡比賽。王威晨透露有聽說兄弟比賽票房已經完售，林立換個方式催票，「威晨說他們的票賣完了，買不到的可以來買我們的比賽。」

聯合數位文創為這次賽事主辦單位。聯合報系執行董事項國寧表示，讀賣巨人在九十周年來到台北大巨蛋，和兩支中職球隊比賽，是台灣棒球歷史性的事件，感謝遠雄建造了這麼好的球場，但光有硬體還不夠，巨蛋精神、靈魂要靠一次又一次比賽累積建構起來，聯合報系、聯合數位文創榮幸可以參與建構的過程。

讀賣巨人社長今村司表示，很榮幸可以在九十周年，帶領球隊來王貞治的祖國比賽，預告不只選手是一軍陣容，也會精挑啦啦隊最強陣容來台，「台灣的啦啦隊都很有活力，我們也不能輸，會帶來又漂亮又可愛、又會跳的最強陣容，大家敬請期待。」

三隊各自準備了在地伴手禮，王威晨送上台中名產太陽餅，林立則贈送桃園在地美食客家菜包；大勢回贈東京知名的香蕉蛋糕「ＴＯＫＹＯ ＢＡＮＡＮＡ」，黃色是屬於兄弟的顏色，外型吻合外號「爪爪」，也是猿隊吉祥物愛吃的食物，有趣意象正好符合兩隊精神，讓社長今村司在台下看到直接笑出聲來。

聯合數位文創董事長李彥甫透露，目標仍是單場四萬席全開，會持續與遠雄、台北市政府溝通。

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