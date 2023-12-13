共識決不利小國 環團怒批氣候不正義

ＣＯＰ28超過表訂決議公告時間，結果尚未出爐，化石燃料淘汰與否是交鋒關鍵。環團認為，聯合國大會採「共識決」運作，不利小國發聲，是氣候不正義。談判進度和方向，也令持續守在ＣＯＰ28現場的倡議組織十分憂心。

「淨零終點」的執行董事艾柏汝表示，今年是自己參與ＣＯＰ會議八年來，討論以再生能源取代化石燃料最具規模的一次，在這「歷史性時刻」，呼籲已開發國家帶頭擺脫化石燃料。

決議文中有關化石燃料的字眼一改再改，媽媽氣候行動聯盟秘書長楊順美認為，在產油國作為東道主、俄羅斯也公開反對的情況下，將「逐步淘汰（Phase-out）」寫入決議文愈來愈像不可能任務。

楊順美憂心地說，大多數國家都同意的事情，不該因為一兩個反對而破局，「如果聯合國運作機制（共識決）沒有改變，石油國家就會繼續掐住ＣＯＰ脖子，別說攝氏一點五度，連兩度都很難守住」。

楊順美也提到，決議草案沒有顧及對小島國家的氣候影響，各國傾向加強碳捕捉儲存（ＣＣＳ），來抵消化石燃料的傷害，但相關技術尚不成熟，「到時候各國評估成本過高不願意做，就是兩頭空」。

清大科技法律研究所教授范建得說，「淘汰」可能無法如各界所願在決議文中出現，但可能以「基於科學，以有序和公平的方式減少化石燃料的消費及生產」等字眼替代。

范建得認為，淘汰化石燃料能否成功，某種程度也取決於消費者意願。若民眾願奉行低碳住商交通理念、支持政府停止化石燃料補貼並支付較高的能源費用，化石燃料的汰除自然水到渠成。