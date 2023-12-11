全球林火頻傳 毀長年固碳成果

聯合國氣候變化綱要公約第廿八次締約方會議（ＣＯＰ28）討論減碳等議題，我國自然碳匯專家、中興大學森林系特聘教授柳婉郁則提出警告，全球一年森林火災次數約廿多萬次，災害面積一千萬公頃，被燒掉的樹所吸收的二氧化碳形同瞬間釋回大氣，我國應謹慎防範，以免一把火就將長年種樹固碳的成果歸零。

柳婉郁說，森林樹木吸進二氧化碳，透過光合作用把碳變成養分，具有「固碳效果」。她說，一公頃土地約有二百多公噸的樹，一年吸碳量約十至廿公噸，廿年吸碳二百到四百公噸，樹齡廿年的樹被燒掉，等於瞬間釋出二百至四百噸的二氧化碳量，現在森林大火蔓延幾百萬公頃，瞬間碳排量巨大，對環境、生態、居住安全都會造成影響，也是自然碳匯的莫大損失。

柳婉郁舉例，二○○五年前少有知名森林火災，二○○五年後的每年都有大型森林火警，例如二○一九年印尼卅二萬公頃林地燒毀、二○一八至二○一九年「地球之肺」亞馬遜雨林九十七萬公頃燒毀，二○二一年俄羅斯西伯利亞燒毀一八○○萬公頃樹林，釋放的二氧化碳等於德國整年度的碳排放量，更因距離北極冰層近，加速北極冰川溶解。

台灣高溫潮濕且多雨，民眾覺得森林大火似乎很遙遠，但柳婉郁提醒，二○二一年登山客打翻瓦斯爐延燒七十九公頃的玉山大火震撼全台，除人為火源，乾旱或氣候變遷還是很大的幫凶，當年也正好面臨百年大旱，林火件數最多。

柳婉郁說，掃墓、垃圾燃燒、農墾、引火不當都是台灣可能林火原因；發生最多的地區為台中、約占兩成，高雄占一成五。她提醒，這幾年四月梅雨季來得愈來愈晚、乾季愈來愈長，面對氣候變化，我國要更謹慎防範森林火災。