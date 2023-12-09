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我CCPI 2大項「極差」 學者籲 未來7年編1兆預算改進

聯合報／ 記者彭宣雅鄭朝陽、願景工程記者孫文臨劉十賢／台北—杜拜連線報導
環境部長薛富盛在杜拜接受聯合報專訪，回應CCPI評比表現。記者孫文臨／攝影
環境部長薛富盛在杜拜接受聯合報專訪，回應CCPI評比表現。記者孫文臨／攝影

全球氣候變遷績效指標（ＣＣＰＩ）昨出爐，台灣倒數第七，溫室氣體排放、能源使用都獲評為「極差」，儘管環境部強調該評比方法不合理，不過台大環工所兼任助理教授劉銘龍直言，台灣從二○○八年起就被納入ＣＣＰＩ評估，這麼多年來還是後段班，政府多次抱怨指標不公，也曾放話要退出評比，但與其抱怨，不如設法求進步。

負責該評比的看守德國成員柏客（Jan Burck）表示，台灣是個有趣的國家，直到二○一七年前，ＧＤＰ成長仍與溫室氣體排放量成正相關，代表經濟成長的來源都是化石燃料成長，直接近幾年才出現改變，但目前台灣人均二氧化碳排放將近十三噸，在全球名列前茅 ，比中國大陸高四噸， 比印度高十一噸。

柏客說，單從二氧化碳排放來看，台灣的排放量很多，已有漸漸轉移，卻仍落後其他國家，「台灣的夥伴跟我說，台灣發展再生能源很困難，但如果每個國家都這麼說，那我們就無法前進」。

劉銘龍表示，這次評比除了凸顯台灣多年來在能源轉型與國家淨零工程的遲疑與躊躇不前，政府應務實面對問題。建議應制定「二○五○國家淨零轉型特別條例」，未來七年至少要編列一兆元預算，每三年滾動檢討，投入國家氣候轉型的基礎建設，包括綠能與節能、氫能與先進能源等。

其次要加速倍增再生能源與零碳電力，依國際能源總署專家建議，以二○三○年再生能源發電占比提高到百分之卅 （四十五ＧＷ）為目標。

至於即將推行的碳費制度，劉銘龍建議，改推碳定價「雙軌並行」，一方面對大排放源實施總量管制與排放交易，另對運輸、住商等用電大戶徵收碳費。

中研院經濟研究所兼任研究員蕭代基也說，政府不肯真正對所有的化石能源排放量課徵碳費，只為了不影響電價與油價，不以蒼生為念，難怪名次會低。

今年接受ＣＣＰＩ諮詢的台大大氣科學系專任教授、台灣媽媽監督核電廠聯盟協會常務理事徐光蓉則說，台灣政策表現不錯，有理想，但實踐能力不佳。

再生能源 化石 台大

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