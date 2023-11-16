聽新聞
test
0:00 / 0:00

美中擬攜手 滅芬太尼毒害

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
美中共同打擊芬太尼毒品，可望達成協議。美國將解除2020年以來對中國公安部警方鑑識機構的限制。（路透）
美中共同打擊芬太尼毒品，可望達成協議。美國將解除2020年以來對中國公安部警方鑑識機構的限制。（路透）

路透十四日報導，拜登政府將解除對中國公安部物證鑑定中心制裁，希望說服北京加強與美國合作，聯合打擊在美國日漸嚴重的芬太尼毒品氾濫危機。

禁止製造芬太尼的相關化學物質一直被華府列為優先施政項目，美國疾病管制暨預防中心（ＣＤＣ）統計顯示，從二○一六年至二○二一年間，芬太尼過量致死案例在美國增加三倍。

報導指出，拜登總統十五日在舊金山亞太經合會（ＡＰＥＣ）場邊與中國國家主席習近平舉行拜習會，將討論芬太尼問題。

美國國家安全顧問蘇利文十四日表示，華府希望這次拜習會能促成具體行動的落實，美中雙方共同對芬太尼販售加強查緝。消息人士說，美方已做好準備，將解除對公安部物證鑑定中心的制裁。

二○二○年，公安部轄下的物證鑑定中心遭控對維吾爾等少數民族侵犯人權，被美國列入出口管制「實體清單」，禁止取得美國進口貨品。路透分析，中方長久以來一直質疑，物證鑑定中心遭到制裁，美方怎能期待中方願意針對打擊芬太尼與美國合作。

另一方面，將物證鑑定中心從「實體清單」除名，極可能遭到某些美國會議員及保守派團體反對，理由是擔心中國對維吾爾族的打壓。

布萊克伯恩十四日發表聲明表示，習政權面臨經濟問題，需要美國出手相救，拜登應該加強施壓力道，對中國祭出更嚴格制裁，並且維持現有制裁。

中國駐華府大使館並未回應媒體有關芬太尼問題的採訪要求。

芬太尼比海洛因藥效強約五十倍，經常與其他不法藥品混合使用，造成致命下場。根據政府機關估計，二○二一年當中，美國藥物過量致死案例突破十萬例。

APEC 拜習會

延伸閱讀

抗議加薩戰火拜登支持以色列 逾500美國官員連署促停火

拜習會登場前 拜登稱：中國「真的遇上問題」了

合作打擊芬太尼 美擬解除中國物證鑑定中心制裁

拜習會前夕 22名參議員籲拜登 勿對台議題讓步

相關新聞

舊金山拜習會 聚焦全球議題

美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平美西時間十五日在舊金山會晤，選定占地超過兩百公頃的費羅麗莊園，兩人預計會談四小時，共...

拜習會登場 拜登促恢復美中對話

拜習會十五日在舊金山登場，美國總統拜登十四日在白宮表示，目標是恢復美中正常的對話溝通，在危機發生時可拿起電話就打通，確保...

新聞眼／準備大選 拜登急需與中健康互動

拜習會今天登場，儘管一場拜習會並不能完全修補美中關係，美中競逐的現況也不可能就此扭轉，但眼下，美中關係需要從緊張的橘燈，...

陸學者：美國視北京為「長期戰略競爭對手」不會改變

拜習會將於當地時間15日登場，大陸官媒環球時報刊發社評寄予厚望，不過資深國際關係學者則直言，美國對大陸「戰略發展的趨勢不...

APEC場邊互動 鄧振中會戴琪、龔明鑫會國務院高階官員

亞太經合會（APEC）部長年會期間，台灣不具名官員表示，國發會主委龔明鑫和行政院政務委員鄧振中14日分別會晤美國貿易代表...

拜習會前夕 中美強化氣候合作聲明 釋回暖信號

拜習會前夕，中美昨日發表關於加強合作應對氣候危機的「陽光之鄉聲明」，為雙邊關係增添和緩氛圍。聲明共廿五條，包含兩國決定啟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。