美中擬攜手 滅芬太尼毒害

路透十四日報導，拜登政府將解除對中國公安部物證鑑定中心制裁，希望說服北京加強與美國合作，聯合打擊在美國日漸嚴重的芬太尼毒品氾濫危機。

禁止製造芬太尼的相關化學物質一直被華府列為優先施政項目，美國疾病管制暨預防中心（ＣＤＣ）統計顯示，從二○一六年至二○二一年間，芬太尼過量致死案例在美國增加三倍。

報導指出，拜登總統十五日在舊金山亞太經合會（ＡＰＥＣ）場邊與中國國家主席習近平舉行拜習會，將討論芬太尼問題。

美國國家安全顧問蘇利文十四日表示，華府希望這次拜習會能促成具體行動的落實，美中雙方共同對芬太尼販售加強查緝。消息人士說，美方已做好準備，將解除對公安部物證鑑定中心的制裁。

二○二○年，公安部轄下的物證鑑定中心遭控對維吾爾等少數民族侵犯人權，被美國列入出口管制「實體清單」，禁止取得美國進口貨品。路透分析，中方長久以來一直質疑，物證鑑定中心遭到制裁，美方怎能期待中方願意針對打擊芬太尼與美國合作。

另一方面，將物證鑑定中心從「實體清單」除名，極可能遭到某些美國會議員及保守派團體反對，理由是擔心中國對維吾爾族的打壓。

布萊克伯恩十四日發表聲明表示，習政權面臨經濟問題，需要美國出手相救，拜登應該加強施壓力道，對中國祭出更嚴格制裁，並且維持現有制裁。

中國駐華府大使館並未回應媒體有關芬太尼問題的採訪要求。

芬太尼比海洛因藥效強約五十倍，經常與其他不法藥品混合使用，造成致命下場。根據政府機關估計，二○二一年當中，美國藥物過量致死案例突破十萬例。