拜習會登場 拜登促恢復美中對話

拜習會十五日在舊金山登場，美國總統拜登十四日在白宮表示，目標是恢復美中正常的對話溝通，在危機發生時可拿起電話就打通，確保軍方接觸暢通無虞。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比被問及此事時重申，美國一中政策不變，也不支持台灣獨立。美方期望見到台灣民主持續蓬勃發展，不希望見到片面解決兩岸緊張局勢或片面改變現狀，不樂見武力改變現狀。

至於拜登是否會與台灣代表團會晤，柯比表示，目前除了與習近平的雙邊會談外，沒有其他雙邊會談或場邊會談可以公布。

拜登說，美國沒打算要與中國脫鉤，他的目標是改善對中關係。拜登提到中方經濟成長困境，他說，若中國老百姓能有著不錯薪水的工作，對大家都好，「但我不會繼續支持為了在中國投資，我們必須交出所有商業機密的立場」。

在與習近平會晤的幾個小時前，拜登十四日晚上在舊金山一場募款活動說：「習主席是美國如何重新確立在世界領導地位的另一個例子，他們真的遇上問題了。」拜登並未進一步說明。

白宮國家安全顧問蘇利文十三日預告，拜習會將討論雙邊關係中最基本的要素，包含強化開放的溝通管道、負責任管理競爭以避免衝突，以及台海和平穩定的願景。

蘇利文臚列可能談到的重要議題包含台海、軍事溝通對話、人工智慧（ＡＩ）、俄烏戰爭和中東局勢。

拜習會前夕，美國參院外委會共和黨首席議員里契等廿二名共和黨參議員十四日發布聯合聲明，呼籲拜登勿在台灣議題上讓步，表示確保台灣獲得嚇阻中共侵略的能力與訓練是美國當務之急，「這攸關美國重大國家與經濟安全利益，以及整個印太區域未來」。