新聞眼／促談？台海願景是誰的願景

在歷次美中高峰會中,台北方面最屏息以待的就是對台灣問題的表述,偏偏都要到最後真正碰面才會揭曉。

今年APEC場邊的拜習會,目前傳出確定的協議,多是美方希望要的,而大陸願意給,譬如北京對波音737 Max客機解禁,又或者是可望恢復軍事互動機制,而大陸要的,美方至今還沒有讓步,譬如對敏感科技管制投資,這次峰會不會鬆綁,而之前美國制裁香港特首李家超,不准他參加,北京摸摸鼻子也就認了。

中國大陸愈是讓步,而美國愈是在談判占上風,愈會讓台灣擔心,大陸可能在別的事情上要美國讓步,尤其是台灣問題上的表述,這也就是曾經出使美國九年的崔天凱十三日在香港所說的,只要尊重一個中國原則,北京願意就其他一切與華盛頓進行談判。

這次會如何表述呢?事先有不同猜測,由於這次高峰會,雙方約定不會有共同聲明,所以是由會後各自的新聞稿,以及資深官員簡報,甚至由簡報中記者問、官員被動回答的方式,來表述大陸希望美國所陳述的台灣議題。

不具名的官員事先向紐約時報與金融時報表示,拜登將「明確」向習近平表示,美國期望中方不干涉台灣選舉,另將警告習近平不要干預美國選舉,而對於習近平要求拜登表示「反對」台灣獨立,拜登並未考慮如此。

可是白宮國安顧問蘇利文十三日在記者會中,被問到拜登是否會當面警告習近平「不要介入台灣大選」,蘇利文卻拒絕證實,他說,拜登有機會自己對習近平說,而不是由他在講台上談這件事。

蘇利文透露,拜登將向習提出一個和平穩定的願景,維護台海和平穩定的願景。原文是“Sullivan said Biden would 'set out a vision for peace and stability and the maintenance of peace and stability across the Taiwan Strait.'"

所謂願景,應該指的是拜登政府對於兩岸關係的期許,有未來的意味,也有一套方案的意味,譬如美國政府對於以巴關係的「願景」,就是「兩國方案」。

當然從中國大陸的角度,是希望美國能夠站到「促統」的立場,但以拜登政府目前對兩岸的態度,僅是「促談」的立場,都算是驚天動地的變化了,而即使是如此,也都有違目前已成為美國中國政策的一部分的六項保證中的兩項「美國不會在台北與北京之間擔任斡旋角色」,以及「不會對台施壓,要求台灣與中華人民共和國談判」。

美國當然不會如此粗暴地逼台北上談判桌,最多可能僅止於類似「在台灣人民同意的情況下,兩岸以和平、非脅迫的方式,達成彼此關係的協議」,但這無可避免的會讓人想起在柯林頓政府末期,美方所提出的「中程協議」。「願景」指的是誰的願景?美國真正意思為何,值得我們注意。