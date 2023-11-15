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新聞眼／促談？台海願景是誰的願景

聯合報／ 本報記者郭崇倫

在歷次美中高峰會中，台北方面最屏息以待的就是對台灣問題的表述，偏偏都要到最後真正碰面才會揭曉。

今年APEC場邊的拜習會，目前傳出確定的協議，多是美方希望要的，而大陸願意給，譬如北京對波音737 Max客機解禁，又或者是可望恢復軍事互動機制，而大陸要的，美方至今還沒有讓步，譬如對敏感科技管制投資，這次峰會不會鬆綁，而之前美國制裁香港特首李家超，不准他參加，北京摸摸鼻子也就認了。

中國大陸愈是讓步，而美國愈是在談判占上風，愈會讓台灣擔心，大陸可能在別的事情上要美國讓步，尤其是台灣問題上的表述，這也就是曾經出使美國九年的崔天凱十三日在香港所說的，只要尊重一個中國原則，北京願意就其他一切與華盛頓進行談判。

這次會如何表述呢？事先有不同猜測，由於這次高峰會，雙方約定不會有共同聲明，所以是由會後各自的新聞稿，以及資深官員簡報，甚至由簡報中記者問、官員被動回答的方式，來表述大陸希望美國所陳述的台灣議題。

不具名的官員事先向紐約時報與金融時報表示，拜登將「明確」向習近平表示，美國期望中方不干涉台灣選舉，另將警告習近平不要干預美國選舉，而對於習近平要求拜登表示「反對」台灣獨立，拜登並未考慮如此。

可是白宮國安顧問蘇利文十三日在記者會中，被問到拜登是否會當面警告習近平「不要介入台灣大選」，蘇利文卻拒絕證實，他說，拜登有機會自己對習近平說，而不是由他在講台上談這件事。

蘇利文透露，拜登將向習提出一個和平穩定的願景，維護台海和平穩定的願景。原文是“Sullivan said Biden would 'set out a vision for peace and stability and the maintenance of peace and stability across the Taiwan Strait.'"

所謂願景，應該指的是拜登政府對於兩岸關係的期許，有未來的意味，也有一套方案的意味，譬如美國政府對於以巴關係的「願景」，就是「兩國方案」。

當然從中國大陸的角度，是希望美國能夠站到「促統」的立場，但以拜登政府目前對兩岸的態度，僅是「促談」的立場，都算是驚天動地的變化了，而即使是如此，也都有違目前已成為美國中國政策的一部分的六項保證中的兩項「美國不會在台北與北京之間擔任斡旋角色」，以及「不會對台施壓，要求台灣與中華人民共和國談判」。

美國當然不會如此粗暴地逼台北上談判桌，最多可能僅止於類似「在台灣人民同意的情況下，兩岸以和平、非脅迫的方式，達成彼此關係的協議」，但這無可避免的會讓人想起在柯林頓政府末期，美方所提出的「中程協議」。「願景」指的是誰的願景？美國真正意思為何，值得我們注意。

美國 拜登 願景

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