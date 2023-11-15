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拜習峰會 美將提台海和平願景

聯合報／ 特派記者張文馨／舊金山報導
一名警察十三日站在舊金山亞太經合會會場附近的陸橋上。美國總統拜登與大陸國家主席習近平十五日將在亞太經合會峰會場邊會面。（法新社）
一名警察十三日站在舊金山亞太經合會會場附近的陸橋上。美國總統拜登與大陸國家主席習近平十五日將在亞太經合會峰會場邊會面。（法新社）

美中元首峰會十五日在舊金山登場，白宮國家安全顧問蘇利文十三日說，預期兩人會討論雙邊關係中最基本的要素，包含強化開放的溝通管道、負責任管理競爭以避免衝突，以及台海和平穩定的願景。

蘇利文臚列可能談到的重要議題包含台海、軍事溝通對話、人工智慧（AI）、俄烏戰爭和中東局勢。

被問到美國總統拜登是否會當面警告中國大陸國家主席習近平「不要介入台灣大選」，蘇利文拒絕證實，他說，拜登有機會自己對習近平說，而不是蘇利文在講台上談這件事。

蘇利文表示，拜登會提出維護台海和平穩定的願景，這點會在兩人面對面會晤時討論。

至於美中何時能恢復軍事溝通對話，蘇利文說，這要問北京，美國一直都做好恢復軍事溝通管道的準備，無論雙邊關係發生何事，都應該穩定維持這些軍事聯繫，拜登也會在會後說明是否取得進展。

北京不滿時任聯邦眾議院議長裴洛西去年八月訪問台灣，宣布切斷對美的軍事溝通管道，也拒絕美中軍事高層對話迄今。

對於當前的美中關係，蘇利文說，這是複雜的競爭關係，若管理失當就很容易陷入衝突或對抗；美方認為透過密集的外交能夠管理這樣激烈的競爭，且積極尋求在雙邊利益重疊的領域能採取行動獲得進展，例如在對抗鴉片類藥物芬太尼氾濫的合作。

除了印太區域，蘇利文說，拜登也會當面對習近平提到，伊朗破壞中東整體區域穩定，中方應該直接對伊朗關切此事，且美國認為，緩和中東區域的局勢緊張是當務之急。

蘇利文表示，期待這是一次富有成效的對話，拜登與習近平過去的互動向來直接，拜登認為，美中關係之複雜，沒有什麼可以取代領導人面對面互動的外交方式。

美中同步宣布十五日在舊金山舉行元首峰會，但以安全為由，並未公布具體時間和地點。

拜登 習近平 舊金山

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