薛瑞元：男男家庭增 無法迴避代孕

爭議多時的人工生殖法草案，衛福部突然態度大轉彎，衛福部長薛瑞元否認跟民眾黨總統參選人柯文哲前天提出的將代理孕母納入人工生殖法政見有關。不過，本報記者為了追蹤人工生殖法草案修法後續，上周致電薛瑞元，他當時回應，「代理孕母修法難凝聚共識，單身族群人工生殖較有共識。」不料，薛瑞元昨突宣布，將包括代理孕母、同性伴侶及單身女性均將納入人工生殖法修法對象，不僅本報記者錯愕，也引發外界不小臆測。

為何短短幾天內政策大轉彎？薛瑞元並未直接回應，只表示，開放同婚後，男男家庭愈來愈多，無法迴避代理孕母議題。不過，根據衛福部的時程，預計明年初提出修正草案，明年底才送行政院審議，距今還有一年以上，也讓外界質疑根本只是選舉考量。

薛瑞元強調，「這並不是政策轉變，而是尚在考慮，還未定案。」之所以將代理孕母列入考慮，很重要的一點是同性婚姻，因已修法通過，可不可以有自己的小孩？需要再研議。

薛瑞元表示，台灣已開放同性婚姻，就須考量同性可不可以有自己小孩，在女女同婚狀況中，可用自己子宮進行人工生殖，生兒育女，但男男就不行，需藉助女性子宮及卵子，才能孕育寶寶，因此，代理孕母議題無法迴避，有必要修正「人工生殖法」條文。

薛瑞元強調，現在不處理這個議題，那同性婚姻裡，就必須靠著收養，才能養育下一代。至於代理孕母相關配套措施，如優先適用對象，孕母營養費等，將在審查法案時研議討論。

薛瑞元指出，「人工生殖法」修法納入代理孕母，這不是政策轉變，現階段已克服技術問題，正尋求社會共識及討論，經過一定程序研議、討論後，才會上路。

臨床醫師認為，「人工生殖法」修法，有助提升生育率，解決少子化問題，對此，薛瑞元表示，修法不會解決少子化問題，修法重點也不是解決少子化。在修法過程中，衛福部將尋求社會及民意代表的共識，沒有贊成或反對的既定立場，一定尊重各方意見。