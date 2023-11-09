代理孕母擬修法鬆綁 人工生殖擴及同婚、單身女

代理孕母政策爭議近卅年，衛福部長薛瑞元昨天首度證實，研擬中的「人工生殖法」修正草案將納入代理孕母規範；國健署長吳昭軍表示，除了代理孕母，還擴及至「同性婚姻」、「單身女性」，並增訂兒童權益保障，預計明年初預告修法草案，明年底送行政院審議。

少子化成為國安危機，各陣營總統參選人紛紛提出政見。民眾黨總統參選人柯文哲九月就曾邀請台灣代理孕母長期推動者陳昭姿，對談代理孕母議題，近日更傳出將把具深綠色彩的陳昭姿列入民眾黨不分區立委。柯文哲前天再提少子化對策，承諾民眾黨將率先推動修法，解除取卵法規限制，並將代理孕母納入人工生殖法，衛福部昨天就傳出態度也隨之轉變。

薛瑞元：鬆綁與柯無關 他懂什麼

對於外界質疑，衛福部突然鬆綁人工生殖適用對象，與柯文哲「將代理孕母納入人工生殖法」政見有關，且時程還要拖到明年底才送行政院審議，被質疑只是選前拆彈。對此，自身為婦產專科醫師的薛瑞元回應「這和他（柯文哲）一點關係都沒有，他懂什麼代理孕母？」

薛瑞元表示，現行人工生殖法中的生育權僅限於異性夫妻，只有傳統婚姻狀態下，才能執行人工生殖，而國健署將提出最新修正版本，接受手術對象擴增至同性婚姻伴侶、單身女性、代理孕母等三大類。不過，立院審查如果最後決定不開放，「我們也尊重」。

國健署：社會有最大共識就執行

國健署長吳昭軍指出，「人工生殖法」修正過程約兩年半，基本法條共四十二條，已舉辦十三場專家會議，完成初擬，本月將召開專家會議討論罰則部分。草案完成後，明年第一、二季預告，明年八、九月將草案送至衛福部，由衛福部召開性別平等委員會審議，明年底就可送至行政院審議。

此次修法特別關注「同性婚姻」、「單身女性」及「代理孕母」，並確保兒童權益等四大方向。吳昭軍指出，修法法條中要求有代理孕母需求者須先至機構完成專業諮詢，同時訂定法律文件及契約約定，以保護委託者跟受委託者雙方權利跟義務，在契約、合約內明訂孕母營養費等。「國健署沒有預設立場，只要社會有最大的共識，就會執行。」吳昭軍說，國健署異中求同，完成修法版本。

柯文哲：法案躺多年總算有進度

對於衛福部提出與他政見相呼應的人工生殖法修正草案，柯文哲表示，這不是廿年前就不用禁止嗎？法案躺在立法院多年，現在要求，總算有進度。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人柳采葳指出，政府是否想好法規、道德層面問題如何解決？如無備妥配套，恐耽誤民眾一生。