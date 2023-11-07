聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳培哲：指揮中心成股價炒手

聯合報／ 記者沈能元李樹人／台北報導
中研院院士陳培哲表示，政府成立疫苗國家隊，給人觀感卻成政府幫高端開法說會，「指揮中心成為股價炒手」。圖／本報資料照片
中研院院士陳培哲表示，政府成立疫苗國家隊，給人觀感卻成政府幫高端開法說會，「指揮中心成為股價炒手」。圖／本報資料照片

政府扶植本土疫苗生技產業，高端新冠疫苗日前也技轉授權給世衛組織（ＷＨＯ）、藥品專利聯盟（ＭＰＰ），理應獲得掌聲，但高端已被貼上標籤，連代理進口的流感疫苗也受波及。中研院院士陳培哲直言，政府成立疫苗國家隊，給人觀感卻成政府幫高端開法說會，「指揮中心成為股價炒手」。

「以國家力量主動扶植某家公司，是很奇怪的作法。」陳培哲說，政府介入過深、動作過於積極，除了透過滾動式審查、不記名投票協助廠商取得「緊急使用授權（ＥＵＡ）」，又花數十億元採購，失去公平、公正及科學專業的客觀性，這樣是不行的。

前疾管局長蘇益仁也持相同看法。他表示，高端的流感疫苗並無問題，卻掀起一波「躲打」潮，主要原因在於國人對於「高端」二字多有疑慮，這正是拜衛福部決策所賜。

蘇益仁說，高端新冠疫苗完成二期臨床試驗後，安全及功效獲得初步驗證，取得ＥＵＡ，應定位在戰備或備位疫苗。如果當時我國已有完成三期臨床試驗的進口疫苗，則高端疫苗應停止使用。此時政府協助高端與ＡＺ疫苗進行效價分析，又延長高端ＥＵＡ，過程並未透明，迄今尚未通過三期臨床試驗，這當然引發諸多質疑。

「如果政府學著放手、不要介入，對高端來說反而是好事。」陳培哲以高端腸病毒七十一型疫苗為例，歷經好幾年努力完成三期臨床試驗，通過歐美先進國家審核，並發表臨床結果，刊登於知名學術期刊，今年八月在台上市後，沒見政府敲鑼打鼓，卻贏得家長信任。

薛瑞元：現在檢討令人「厭氣」

衛福部長薛瑞元表示，疫情爆發第一年，全世界都沒疫苗，疫苗研發完成必須考慮採用「緊急使用授權ＥＵＡ」讓民眾盡速接種，或拘泥於完成三期臨床試驗；當時台灣搶不到國際疫苗，選擇了ＥＵＡ，高端新冠疫苗是救命優先，不打可能會死人，現在還要來檢討，真的是很令人「厭氣（閩南語，感到怨嘆不平之意）」。

新冠疫苗 高端疫苗 流感疫苗 陳培哲 蘇益仁 薛瑞元 國家隊

延伸閱讀

衛福部立醫院護理師加薪 護師公會6個字回應再提兩訴求

梁文傑被爆吸加熱菸...她批「有特權嗎」 薛瑞元：該罰還是要罰

通訊診察治療辦法來了 薛瑞元：下周公告明年4月上路

薛瑞元：台南登革熱高峰已過 因暖冬減緩不如預期

相關新聞

高端63告發案檢簽結 疑雲未解

新冠肺炎疫情流行期間，蔡政府疫苗採購政策遭詬病，大力扶植國產高端疫苗也爭議四起，高端股價從卅二元飆漲到四一七元，內線交易...

業界：疫苗、快篩國家隊虛有其名

政府在疫情時期成立疫苗及快篩國家隊卻雙雙以失敗收場，專家及產業界人士一致認為，政府一開始對研發疫苗、快篩試劑的態度都是觀...

快篩專案啟疑竇 與進口蛋套路相似

政府為疫苗、快篩國家隊訂做的遊戲規則，被質疑給了「上下其手」空間，尤其快篩專案進口爭議，今年進口雞蛋案也有相似套路。國民...

侯友宜：查弊讓國家隊為國爭光

本報推出「體檢國家隊」專題，國民黨總統參選人侯友宜表示，民進黨的疫苗國家隊、綠電國家隊到打詐國家隊，造成綠電弊案叢生、疫...

陳培哲：指揮中心成股價炒手

政府扶植本土疫苗生技產業，高端新冠疫苗日前也技轉授權給世衛組織（ＷＨＯ）、藥品專利聯盟（ＭＰＰ），理應獲得掌聲，但高端已...

國家隊成負面代名詞？陳建仁：應以事實論證

國民黨總統參選人侯友宜說，民進黨的國家隊已成負面代名詞，行政院長陳建仁表示，應以事實來論證，不應隨意臆測。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。