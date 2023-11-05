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新聞眼／守護社安網 勞資被迫「做功德」

聯合報／ 記者林琮恩
時任行政院長的賴清德，曾說照服員雖低薪但可做功德，引起各界譁然。 聯合報資料照片
時任行政院長的賴清德，曾說照服員雖低薪但可做功德，引起各界譁然。 聯合報資料照片

政府要照服員「做功德」的言論歷歷在目，如今守護社安網的社工，也正在做功德。社區第一級預防工作，多委由民間社福機構運營，因風險較低，薪資待遇向來不佳，加上「一顧二主」，政府出錢、機構管理的現況，造就獨樹一格的「薪資回捐」亂象：社福團體因政府補助不足，除了另行募款，也要社工「共體時艱」，繳回部分薪資，讓機構不致倒閉。

這群社工撐起廣義的社會安全網，卻無法杜絕基層社工反應多年的薪資回捐亂象。代表機構經營者的全聯會直接挑明，若政府給社福機構一點盈餘，就不會再有薪資回捐的亂象。

多位受訪的基層社工表示，即使這份工作薪水低落，還遇到薪資回捐，因為看著服務對象生命轉變，仍願意留在第一線從事社福工作。助人工作勞心勞力，為政府在社區賣命的社工，卻被迫燃燒熱忱「做功德」；社福機構經營者，同樣看見弱勢需要，即使知道營運恐有困難仍願投入接案，也在「做功德」。

政府自詡，台灣要朝福利國家邁進，實際卻是仰賴社福單位勞資雙方的「功德」前進，形成弱弱相殘局面。身為「雇主」的衛福部不該只消極地說「勞工有資格爭取自身權利，以及向政府申訴，政府絕對站在社工權益那方」，而是應該從制度面下手，面對問題、解決問題，才是正辦。

社工 薪資 做功德 衛福部

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