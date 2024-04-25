碳費難產 環團憂通膨

環境部原訂今年第一季決定碳費費率，但公布期程一延再延，綠色和平與環境權保障基金會直言，期程一再延宕，將導致企業碳焦慮，進而影響民生經濟、加劇通膨，呼籲環境部與碳費審議委員會盡快訂定碳定價；環境部表示，碳定價子法將於四月底前預告、五月初召開審議會，但坦言第三次會議難討論出碳費，五月中旬可能會再召開第四次會議。

綠色和平氣候與能源專案主任徐祥誠表示，碳費費率延宕，不僅讓有心減碳的企業無所適從，房地產業也會假借碳費的名義加價，衝擊民生經濟，加劇通膨。

環境權保障基金會專職律師呂冠輝說，有效碳定價須每噸五百元起徵且逐年提高，才能有效降低碳排，環境部須盡快公開包含優惠費率的衝擊評估報告，並於短期內密集召開碳費審議會、加速碳定價公布期程。

環境部碳費推動組長周仁申指出，第三次審議會難以決定出碳費費率，預估五月中旬將再召開第四次審議會。