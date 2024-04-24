童子賢：現代發電需要黃金組合 核電可占2成

代工廠和碩董事長童子賢今天說，現代電力供應為了求取效率、環保和各方面的平衡，需要「黃金組合」，包含一部分核電、綠能和燃煤，台灣可以考慮比照美國等先進國家，把核電比例提升到20%或25%。

童子賢下午以台灣玉山科技協會理事長身分，出席「全球ESG浪潮與企業法律風險管理國際論壇」，會前接受媒體採訪，談到核電、人工智慧（AI）產業景氣等議題。

他說，綠能的理想非常好，但綠能是一種間歇性能源，例如到了夏天晚上很熱想吹冷氣，卻因為沒有日照無法進行太陽能發電；如果過度依賴太陽能發電，可能會發生間歇性供電和停電。

童子賢強調，綠能必須搭配一部分基本負載發電，如果大量使用天然氣，不僅成本昂貴，也可能受到天然氣運輸中斷的影響，天然氣儲存量無法長達3個月或6個月；但煤與核能可以，尤其核能可以輕易儲存一年半到2年，甚至長達4年。

童子賢說，煤及核能作為基載電力，哪個比較優秀很難說，他要提醒的是，煤可以做為基載電力去輔助綠能，但煤的缺點是造成非常嚴重的PM2.5（細懸浮微粒），所以現在中南部空氣品質變得不好，與火力發電大部分在中部有關。

他表示，沒有單一項目可以完成現代電力供應，台灣一年需要將近3000億度的電，每度電在國際平均價格接近5元，台灣故意壓低價格，賠本賣給消費者。

童子賢分析，為了求取效率、環保及各方面的平衡，「我把這樣的平衡叫做黃金組合」，包含一部分的核電、一部分的綠能和一部分的煤，可以讓空氣污染大幅下降、成本大幅下降，基載電力也有了保障，但是又不至於太依賴單一項目發電。

童子賢舉例法國非常依賴單一項目，有70%的發電都來自核電，「台灣目前的社會狀態不會支持這樣，也用不著」，但可以考慮把核電比例提升到20%或25%，像美國核電占總發電量大約20%。沙烏地阿拉伯是產油國，也正在發展核電，不想依賴單一項目發電。

媒體追問核三廠1號機將於7月除役，是否會建議政府重新投入核電。童子賢表示，台灣社會已經對這個議題有很多公開的討論，他也再度澄清，「我不是擁核者」，只是認為核能可以幫助綠能。

他進一步指出，核能與綠能都不排碳，台灣如果要勇敢面對地球暖化的議題、扮演世界公民和地球村的好成員，恐怕免不了需要借助綠能及核能。核電廠耐用度以國際標準來說，至少20年沒問題。

談到對準經濟部長郭智輝的看法，童子賢說，郭智輝對半導體和光電產業非常熟悉，以他對產業生態和發展前景的了解，經濟部未來擘劃產業發展藍圖時，會非常「接地氣」。他也祝福新閣揆施政順利，帶給台灣新的發展契機和耳目一新的局面。