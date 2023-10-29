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禁團令未解 陸團險走灰色地帶

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
四川九寨溝風景獨特壯麗，是過去台灣團客赴陸旅行的熱門行程。 （新華社）
四川九寨溝風景獨特壯麗，是過去台灣團客赴陸旅行的熱門行程。 （新華社）

台灣旅行團近日在新疆發生車禍，造成一死三傷，但台灣組團赴大陸旅遊的「禁團令」尚未解除，引發爭議；儘管交通部觀光署事後解釋，該團為旅行社自行邀集的親友團，屬於自由行範疇，但實際上，這類遊走灰色地帶的旅行團不在少數。業者直言，一般國外旅遊團有糾紛，可向品保協會、法院調解訴訟，但這種私下組團出了意外，恐求助無門、缺乏保障。

我國目前禁止旅行社組團赴陸，觀光署統計，今年截至九月，我國民眾出境第一大國為日本三○○萬餘人次，其次是大陸一一七點二萬餘人次。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，國境開放至今已一年，還不能組團赴陸旅遊，十分不公平。大陸占台灣人出境旅遊市場約三成，光是二○一九年台灣赴陸旅遊就達四百多萬人次，全台四千多家旅行社，九成有經營大陸市場，等同逼業者遊走灰色地帶，讓旅行團從地上轉往地下。

這次台灣旅遊團發生意外的新疆塔什庫爾幹縣，縣境的盤龍古道，蜿蜒曲折。（新華社）
這次台灣旅遊團發生意外的新疆塔什庫爾幹縣，縣境的盤龍古道，蜿蜒曲折。（新華社）

不具名旅行業者分享，這種遊走灰色地帶旅行團多以親友揪團，或是協會、機關團體辦活動名義出遊，旅遊目的地主要為大陸，參與者多為銀髮族，除了街坊鄰居互相分享，業者多是不具名透過LINE群組宣傳，且多半會事先跟旅客確認口徑一致，規避觀光署抽查。

業者指出，若非循正常管道組團赴陸，通常都不會有旅行契約責任保險，小至發生消費糾紛，無法循台灣消保制度，大至發生意外，也無法透過完整緊急救難系統尋求觀光小兩會或台灣旅行公會協助。除了此次新疆車禍，先前也曾有旅行團在張家界出意外，因無人死亡而未受關注。

業者說，一般國外旅遊若發生強迫消費、不符合約等糾紛，可以向官方的消保官、民間的品保協會，甚至是法院進行調解訴訟，但若是私下組團發生糾紛，就難以究責。此外，這種旅行團若旅遊過程中因大陸旅行社過失造成傷亡，少了台灣旅行社作為訴訟標的，旅客或家屬要獨自向大陸旅行社求償，十分困難。

中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁表示，政府禁止旅行業者組團赴陸，但禁止不了想去的旅客，旅行社幫訂機票、飯店，但出了事就沒有保障。台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光也說，如此只會衍生更多「掛羊頭賣狗肉」的旅行團。

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